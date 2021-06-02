Турция U21
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УКРАИНА U21
02.06.2021 20:00

Турция U-21 – Украина U-21. Шанс Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июня в 20:00 видеотрансляцию товарищеского матча молодежки

  • 02.06.2021 16:36
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Турция U-21 – Украина U-21. Шанс Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Сборная Украины U-21 после неудачного выступления на Мемориале Лобановского отправилась в Турцию, где 2 июня в 20:00 проведет матч против местной молодежки. Наставник Руслан Ротань взял на матч 20 игроков. Коуч планирует реабилитироваться за неудачу в Киеве.

Сборная Украины U-21 на матч в Турции

  • Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
  • Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).
  • Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков).
  • Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Подходит к концу тренировочный сбор молодежной сборной Украины, последний перед стартом в отборе Евро-2023 U-21. В этом турнире соперниками сине-желтых будут команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Украинцы стартуют 3 сентября в Сербии. А вообще осенью сине-желтые проведут шесть официальных поединков.

Что касается нынешнего сбора, то, прибыв 1 июня после обеда в Стамбул, подопечные Руслана Ротаня после небольшого отдыха провели предыгровое занятие, ознакомились с соперником. Все футболисты здоровы и хотят доказать, что неудача на Турнире Валерия Лобановского была не чем иным, как случайностью. На следующий день после поединка команда Руслана Ротаня вернется домой.

На стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша», украинская «молодежка» уже проводила спарринг с местными сверстниками 2017 года, та встреча завершилась вничью (1:1).

Турция U-21 – Украина U-21. Шанс Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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