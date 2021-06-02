Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 02.06.2021 10:23
  • 334 просмотра
  • 1 комментарий
Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Второго июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против американка Даниэль Коллинс из США (№50 WTA). Встреча пройдет на корте №13 вторым запуском после матча ATP Дельбонис – Андухар. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Калинина  Коллинс
Q1  Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA -
Q2  Буассон (6-4 6-3) №917 WTA -
Q3  Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA -
1-й круг  Кербер (6-2 6-4) №27 WTA  Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA

Ранее теннисистки играли между собой дважды, обе победы на счету украинки.
 
В третьем круге победительница встречи сразится против Серены Уильямс из США (№8 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№174 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.06.2021 11:00
    0
    Главное чтобы морально не поплыла, остальное дело техники должна отправить домой до безумия однообразную колинс
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.06.2021 11:00
    0
    Главное чтобы морально не поплыла, остальное дело техники должна отправить домой до безумия однообразную колинс
    Ссылка
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