Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против американка Даниэль Коллинс из США (№50 WTA). Встреча пройдет на корте №13 вторым запуском после матча ATP Дельбонис – Андухар. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Калинина Коллинс Q1 Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA - Q2 Буассон (6-4 6-3) №917 WTA - Q3 Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA - 1-й круг Кербер (6-2 6-4) №27 WTA Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA

Ранее теннисистки играли между собой дважды, обе победы на счету украинки.



В третьем круге победительница встречи сразится против Серены Уильямс из США (№8 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№174 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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