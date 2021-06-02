Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против американка Даниэль Коллинс из США (№50 WTA). Встреча пройдет на корте №13 вторым запуском после матча ATP Дельбонис – Андухар. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
|Стадия
|Калинина
|Коллинс
|Q1
|Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA
|-
|Q2
|Буассон (6-4 6-3) №917 WTA
|-
|Q3
|Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA
|-
|1-й круг
|Кербер (6-2 6-4) №27 WTA
|Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA
Ранее теннисистки играли между собой дважды, обе победы на счету украинки.
В третьем круге победительница встречи сразится против Серены Уильямс из США (№8 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№174 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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