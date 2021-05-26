Калинина впервые сыграет в финале квалификации Ролан Гаррос

Украинка будет сражаться за дебютную путевку в основу

  • 26.05.2021 14:45
  • 1315 просмотров
  • 2 комментария
Калинина впервые сыграет в финале квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) продолжает побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинка обыграла 18-летнюю Луа Буассон из Франции (№914 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Луа Буассон (Франция) – 6:4, 6:3
 
В финале квалификации Калинина сразится против Жаклин Кристиан из Румынии (№152 WTA).

Отметим, что ранее Ангелина дальше второго круга отбора на грунтовом мейджоре не заходила.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 26.05.2021 16:08
    +1
    С такой сеткой просто обязана быть в основе!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 26.05.2021 15:06
    +6
    Молодчинка! Ждём в основе...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 26.05.2021 15:06
    +6
    Молодчинка! Ждём в основе...
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 26.05.2021 16:08
    +1
    С такой сеткой просто обязана быть в основе!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности