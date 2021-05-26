Калинина впервые сыграет в финале квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) продолжает побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинка обыграла 18-летнюю Луа Буассон из Франции (№914 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Луа Буассон (Франция) – 6:4, 6:3
В финале квалификации Калинина сразится против Жаклин Кристиан из Румынии (№152 WTA).
Отметим, что ранее Ангелина дальше второго круга отбора на грунтовом мейджоре не заходила.
Источник — Sport.ua
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