Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В среду, 2 июня, украинка Ангелина Калинина (№139 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет американка Даниэль Коллинс (№50 WTA). Ориентировочное начало матча – 14:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Калинина сразится за 60 очков в рейтинг WTA, Коллинс очков пока не набирает, до осени у нее будут в активе набранные баллы за прошлогодний четвертьфинал, если, конечно, не удастся превзойти то достижение.



Соперница



Коллинс совершила большой прорыв после своего выступления в рамках Australian Open-2019. Тогда американке удалось дойти до полуфинала, серьезно удивив и болельщиков, и специалистов. По большому счету, кроме двух уже упомянутых выступлениях на Шлемах, больше на таком уровне она и не блистала. Даниэль имеет один выигранный титул WTA 125K на кортах США, а также четыре победы на турнирах ITF. Еще до триумфального выступления на AO-2019 американка в статусе квалифаера добралась полуфинала на престижных соревнованиях в Майами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Между прочим, Коллинс уже 27 лет, хотя на профессиональном уровне она стабильно выступает меньше пяти. До этого американка играла в теннис на студенческом уровне, учась в Университете Вирджинии. Дважды выиграла титул NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в одиночном разряде.



У Даниэль в последнее время были проблемы со здоровьем, точный диагноз – эндометриоз (разрастание внутренней слизистой оболочки матки). В апреле теннисистка решилась на операцию, по словам самой спортсменки ей «удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч». Оперативное вмешательство прошло успешно, на данный момент спортсменка отмечает свое отличное физическое состояние.



В Париже, в отличие от Калининой, Коллинс провела всего один матч, из-за чего не стоит очень сильно брать во внимание статистику выступления американки, которая подана в таблице ниже.

Путь на турнире

Стадия Калинина Коллинс Q1 Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA - Q2 Буассон (6-4 6-3) №917 WTA - Q3 Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA - 1-й круг Кербер (6-2 6-4) №27 WTA Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA

Статистика на турнире

Калинина Коллинс матчи 4 1 среднее время матча 1:25 2:15 потрачено секунд на одно очко 42 45 выиграно очков на подаче, % 57.6 71.4 эйсы/гейм 0.05 0.11 двойные ошибки/гейм 0.11 0.21 % первой подачи 70.8 47.6 выиграно очков на первой подаче, % 59.9 82.5 выиграно очков на второй подаче, % 52.1 61.4 выиграно очков на приеме, % 55.4 39.0 реализовано брейкпойнтов, % 63.2 25.0 выходов к сетке/гейм 0.66 0.14 очки, выигранные у сетки, % 67.7 50.0 виннерсы/гейм 1.1 1.04 невынужденные ошибки/гейм 1.3 1.14

Прогноз



В среду на корт выйдут две атакующие теннисистки, но с некоторыми нюансами. Калинина чуть ниже уровнем, но сыграет на своем любимом покрытии, на котором выиграла 14 последних матчей. Также у украинки имеется серия из семи побед подряд в двух сетах. Конечно, уровень оппозиции на турнирах ITF, на которых состоялись 10 из 14 таких поединков, не сопоставим с Ролан Гаррос, но тенденция все равно говорит не только о прекрасной форме украинки, но и об умении достигать результата.



Главным минусом для Калининой может стать банальная неуверенность в своих силах. Все же она всего второй раз сыграет на данной стадии мейджора. Эпичную встречу против Слоан Стивенс на кортах Нью-Йорка в 2018-м году забыть сложно. Тогда третья ракетка мира могла быть поверженной перед собственными болельщиками. С тех пор у Ангелины было не так много серьезных матчей, пора бы уже наверстывать упущенное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Будем надеяться, что победа над Кербер в первом круге добавит веры в себя. Ангелина имеет все для того, чтобы выиграть предстоящую встречу, даже букмекеры отдают ей небольшое предпочтение. В третьем круге маячит потенциальная встреча с Сереной Уильямс, за это стоит отдать все силы. Подобная возможность может больше никогда не выпасть.

Прогноз: победа Калининой в двух сетах