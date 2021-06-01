Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Битва за потенциальный поединок с Сереной Уильямс

  • 01.06.2021 22:05
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  • 1 комментарий
Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В среду, 2 июня, украинка Ангелина Калинина (№139 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет американка Даниэль Коллинс (№50 WTA). Ориентировочное начало матча – 14:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Калинина сразится за 60 очков в рейтинг WTA, Коллинс очков пока не набирает, до осени у нее будут в активе набранные баллы за прошлогодний четвертьфинал, если, конечно, не удастся превзойти то достижение.
 
Соперница
 
Коллинс совершила большой прорыв после своего выступления в рамках Australian Open-2019. Тогда американке удалось дойти до полуфинала, серьезно удивив и болельщиков, и специалистов. По большому счету, кроме двух уже упомянутых выступлениях на Шлемах, больше на таком уровне она и не блистала. Даниэль имеет один выигранный титул WTA 125K на кортах США, а также четыре победы на турнирах ITF.  Еще до триумфального выступления на AO-2019 американка в статусе квалифаера добралась полуфинала на престижных соревнованиях в Майами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Между прочим, Коллинс уже 27 лет, хотя на профессиональном уровне она стабильно выступает меньше пяти. До этого американка играла в теннис на студенческом уровне, учась в Университете Вирджинии. Дважды выиграла титул NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в одиночном разряде.
 
У Даниэль в последнее время были проблемы со здоровьем, точный диагноз – эндометриоз (разрастание внутренней слизистой оболочки матки). В апреле теннисистка решилась на операцию, по словам самой спортсменки ей «удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч». Оперативное вмешательство прошло успешно, на данный момент спортсменка отмечает свое отличное физическое состояние.
 
В Париже, в отличие от Калининой, Коллинс провела всего один матч, из-за чего не стоит очень сильно брать во внимание статистику выступления американки, которая подана в таблице ниже.

Путь на турнире
Стадия  Калинина  Коллинс
Q1  Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA -
Q2  Буассон (6-4 6-3) №917 WTA -
Q3  Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA -
1-й круг  Кербер (6-2 6-4) №27 WTA  Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA

Статистика на турнире

   Калинина  Коллинс
матчи 4 1
среднее время матча 1:25 2:15
потрачено секунд на одно очко 42 45
выиграно очков на подаче, % 57.6 71.4
эйсы/гейм 0.05 0.11
двойные ошибки/гейм 0.11 0.21
% первой подачи 70.8 47.6
выиграно очков на первой подаче, % 59.9 82.5
выиграно очков на второй подаче, % 52.1 61.4
выиграно очков на приеме, % 55.4 39.0
реализовано брейкпойнтов, % 63.2 25.0
выходов к сетке/гейм 0.66 0.14
очки, выигранные у сетки, % 67.7 50.0
виннерсы/гейм 1.1 1.04
невынужденные ошибки/гейм 1.3 1.14

Прогноз
 
В среду на корт выйдут две атакующие теннисистки, но с некоторыми нюансами. Калинина чуть ниже уровнем, но сыграет на своем любимом покрытии, на котором выиграла 14 последних матчей. Также у украинки имеется серия из семи побед подряд в двух сетах. Конечно, уровень оппозиции на турнирах ITF, на которых состоялись 10 из 14 таких поединков, не сопоставим с Ролан Гаррос, но тенденция все равно говорит не только о прекрасной форме украинки, но и об умении достигать результата.
 
Главным минусом для Калининой может стать банальная неуверенность в своих силах. Все же она всего второй раз сыграет на данной стадии мейджора. Эпичную встречу против Слоан Стивенс на кортах Нью-Йорка в 2018-м году забыть сложно. Тогда третья ракетка мира могла быть поверженной перед собственными болельщиками. С тех пор у Ангелины было не так много серьезных матчей, пора бы уже наверстывать упущенное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Будем надеяться, что победа над Кербер в первом круге добавит веры в себя. Ангелина имеет все для того, чтобы выиграть предстоящую встречу, даже букмекеры отдают ей небольшое предпочтение. В третьем круге маячит потенциальная встреча с Сереной Уильямс, за это стоит отдать все силы. Подобная возможность может больше никогда не выпасть. 

Прогноз: победа Калининой в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 22:50
    +2
    Насправді, Ангеліну важко назвати атакуючою тенісисткою. Особливо, на тлі Коллінз) Зате грати доведеться на улюбленому покритті українки. А американка два місяці не виступала. Тому котирування букмекерів доволі зрозумілі. Тільки ставити на такий матч можна порадити хіба відчайдухам. Бо логічним чином спрогнозувати результат не видається можливим. Все буде залежати від того, з якої ноги встане завтра Коллінз, і, якщо з потрібної їй, то чи зможе Ангеліна зламати її впевненість, затягнути розіграші, примусивши Д-Р атакувати з не найзручніших ситуацій. Полетить чи не полетить у гарматниці, можна тільки вгадувати. Тому фіфті-фіфті.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 22:50
    +2
    Насправді, Ангеліну важко назвати атакуючою тенісисткою. Особливо, на тлі Коллінз) Зате грати доведеться на улюбленому покритті українки. А американка два місяці не виступала. Тому котирування букмекерів доволі зрозумілі. Тільки ставити на такий матч можна порадити хіба відчайдухам. Бо логічним чином спрогнозувати результат не видається можливим. Все буде залежати від того, з якої ноги встане завтра Коллінз, і, якщо з потрібної їй, то чи зможе Ангеліна зламати її впевненість, затягнути розіграші, примусивши Д-Р атакувати з не найзручніших ситуацій. Полетить чи не полетить у гарматниці, можна тільки вгадувати. Тому фіфті-фіфті.
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