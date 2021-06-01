Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В среду, 2 июня, украинка Ангелина Калинина (№139 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет американка Даниэль Коллинс (№50 WTA). Ориентировочное начало матча – 14:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Калинина сразится за 60 очков в рейтинг WTA, Коллинс очков пока не набирает, до осени у нее будут в активе набранные баллы за прошлогодний четвертьфинал, если, конечно, не удастся превзойти то достижение.
Соперница
Коллинс совершила большой прорыв после своего выступления в рамках Australian Open-2019. Тогда американке удалось дойти до полуфинала, серьезно удивив и болельщиков, и специалистов. По большому счету, кроме двух уже упомянутых выступлениях на Шлемах, больше на таком уровне она и не блистала. Даниэль имеет один выигранный титул WTA 125K на кортах США, а также четыре победы на турнирах ITF. Еще до триумфального выступления на AO-2019 американка в статусе квалифаера добралась полуфинала на престижных соревнованиях в Майами.
Между прочим, Коллинс уже 27 лет, хотя на профессиональном уровне она стабильно выступает меньше пяти. До этого американка играла в теннис на студенческом уровне, учась в Университете Вирджинии. Дважды выиграла титул NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в одиночном разряде.
У Даниэль в последнее время были проблемы со здоровьем, точный диагноз – эндометриоз (разрастание внутренней слизистой оболочки матки). В апреле теннисистка решилась на операцию, по словам самой спортсменки ей «удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч». Оперативное вмешательство прошло успешно, на данный момент спортсменка отмечает свое отличное физическое состояние.
В Париже, в отличие от Калининой, Коллинс провела всего один матч, из-за чего не стоит очень сильно брать во внимание статистику выступления американки, которая подана в таблице ниже.
|Стадия
|Калинина
|Коллинс
|Q1
|Мельникова (7-5 6-1) №186 WTA
|-
|Q2
|Буассон (6-4 6-3) №917 WTA
|-
|Q3
|Кристиан (6-4 6-1) №152 WTA
|-
|1-й круг
|Кербер (6-2 6-4) №27 WTA
|Ван Сиюй (6-2 4-6 6-4) №145 WTA
Статистика на турнире
|Калинина
|Коллинс
|матчи
|4
|1
|среднее время матча
|1:25
|2:15
|потрачено секунд на одно очко
|42
|45
|выиграно очков на подаче, %
|57.6
|71.4
|эйсы/гейм
|0.05
|0.11
|двойные ошибки/гейм
|0.11
|0.21
|% первой подачи
|70.8
|47.6
|выиграно очков на первой подаче, %
|59.9
|82.5
|выиграно очков на второй подаче, %
|52.1
|61.4
|выиграно очков на приеме, %
|55.4
|39.0
|реализовано брейкпойнтов, %
|63.2
|25.0
|выходов к сетке/гейм
|0.66
|0.14
|очки, выигранные у сетки, %
|67.7
|50.0
|виннерсы/гейм
|1.1
|1.04
|невынужденные ошибки/гейм
|1.3
|1.14
Прогноз
В среду на корт выйдут две атакующие теннисистки, но с некоторыми нюансами. Калинина чуть ниже уровнем, но сыграет на своем любимом покрытии, на котором выиграла 14 последних матчей. Также у украинки имеется серия из семи побед подряд в двух сетах. Конечно, уровень оппозиции на турнирах ITF, на которых состоялись 10 из 14 таких поединков, не сопоставим с Ролан Гаррос, но тенденция все равно говорит не только о прекрасной форме украинки, но и об умении достигать результата.
Главным минусом для Калининой может стать банальная неуверенность в своих силах. Все же она всего второй раз сыграет на данной стадии мейджора. Эпичную встречу против Слоан Стивенс на кортах Нью-Йорка в 2018-м году забыть сложно. Тогда третья ракетка мира могла быть поверженной перед собственными болельщиками. С тех пор у Ангелины было не так много серьезных матчей, пора бы уже наверстывать упущенное.
Будем надеяться, что победа над Кербер в первом круге добавит веры в себя. Ангелина имеет все для того, чтобы выиграть предстоящую встречу, даже букмекеры отдают ей небольшое предпочтение. В третьем круге маячит потенциальная встреча с Сереной Уильямс, за это стоит отдать все силы. Подобная возможность может больше никогда не выпасть.
Прогноз: победа Калининой в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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