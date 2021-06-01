Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос

Еще одна большая потеря в женской сетке

  • 01.06.2021 17:43
  • 366 просмотров
  • 3 комментария
Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

12-я ракетка мира Петра Квитова объявила о том, что снимается с Ролан Гаррос-2021:

«С огромным разочарованием объявляю о том, что снимаюсь с Ролан Гаррос. Во время послематчевой пресс-конференции в воскресенье я упала и травмировала лодыжку.

После МРТ и обсуждений с командой я приняла тяжелое решение о том, что было бы неразумно играть. Мне очень не повезло, но я остаюсь сильной и сделаю все, чтобы вовремя восстановиться к травяному сезону».

В первом раунде Квитова в трех сетах обыграла Гретье Миннен. Во втором круге чешка должна была сыграть с Еленой Весиной. Россиянка получает путевку в третий круг без борьбы.

Напомним, ранее с Ролан Гаррос снялась Наоми Осака.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 01.06.2021 17:52
    +1
    пічалько ( Моя найулюбленіша тенісистка не буде грати (((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 17:49
    +1
    І тут преса винна?)))) Жартую)
    Петру дуже шкода, бажаю їй якнайшвидше відновитися.
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 17:45
    0
    Шанс для Світоліної
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 01.06.2021 17:52
    +1
    пічалько ( Моя найулюбленіша тенісистка не буде грати (((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 17:49
    +1
    І тут преса винна?)))) Жартую)
    Петру дуже шкода, бажаю їй якнайшвидше відновитися.
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 17:45
    0
    Шанс для Світоліної
    Ссылка
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