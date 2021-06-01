Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос

12-я ракетка мира Петра Квитова объявила о том, что снимается с Ролан Гаррос-2021:

«С огромным разочарованием объявляю о том, что снимаюсь с Ролан Гаррос. Во время послематчевой пресс-конференции в воскресенье я упала и травмировала лодыжку.

После МРТ и обсуждений с командой я приняла тяжелое решение о том, что было бы неразумно играть. Мне очень не повезло, но я остаюсь сильной и сделаю все, чтобы вовремя восстановиться к травяному сезону».

В первом раунде Квитова в трех сетах обыграла Гретье Миннен. Во втором круге чешка должна была сыграть с Еленой Весиной. Россиянка получает путевку в третий круг без борьбы.

Напомним, ранее с Ролан Гаррос снялась Наоми Осака.