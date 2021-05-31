Роджер Федерер – Денис Истомин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая Роджер Федерер (№8 ATP) проведет матч первого круга на Ролан Гаррос.



В стартовой встрече ему будет противостоять Денис Истомин из Узбекистана (№204 ATP), который успешно преодолел квалификацию.



Встреча пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала – не ранее 17:00 по Киеву.

ПРИЗОВЫЕ