Роджер Федерер – Денис Истомин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2021 12:21
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Роджер Федерер – Денис Истомин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Роджер Федерер

31 мая Роджер Федерер (№8 ATP) проведет матч первого круга на Ролан Гаррос. 
 
В стартовой встрече ему будет противостоять Денис Истомин из Узбекистана (№204 ATP), который успешно преодолел квалификацию.
 
Встреча пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала – не ранее 17:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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