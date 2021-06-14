Перед финалом Ролан Гаррос у Циципаса умерла бабушка

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что потерял близкого человека прямо перед стартом финала на Ролан Гаррос.
Известно, что бабушка теннисиста Ставрула последние семь лет не могла наблюдать за выступлениями своего внука из-за потери зрения.
В финале Циципас выиграл две первые партии у Новак Джоковича, но уступил в пяти сетах.
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