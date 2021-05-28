В пятницу, 28 мая, состоится решающий матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало – в 17:00.

В этом году в турнир принимают участие всего три команды, которые играют в один круг, без полуфиналов и финала. Причиной изменения формата стал отказ от участия «молодежки» Туниса.

Первый матч на турнире Лобановского был довольно сложным для команды Руслана Ротаня. Уже на старте поединка, на 17-й минуте, украинцы пропустили гол. Казалось, в родных стенах украинские футболисты должны добавить, но взломать защиту Азербайджана не удалось, в итоге матч завершился поражением (0:1).

Однако сборная Украины U-21 получила шанс выиграть турнир. 27 мая Азербайджан U-21 проиграл Узбекистану U-21 (0:1), что на руку команде Руслана Ротаня. Украине, чтобы получить трофей, надо выиграть у Узбекистана в два мяча.

Турнир Валерия Лобановского 2021

26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1 (Гурбанлы, 17)

– 0:1 (Гурбанлы, 17) 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1 (Жалолиддинов, 75)

– 0:1 (Жалолиддинов, 75) 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21

Турнирное положение

1. Узбекистан U-21 – 3 очка (мячи: 1–0)

2. Азербайджан U-21 – 3 очка (мячи: 1–1)

3. Украина U-21 – 0 очков (мячи 0–1)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

Украина U-21 – Узбекистан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция