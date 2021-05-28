УКРАИНА U21
0 : 0
Узбекистан U21
28.05.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Узбекистан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 мая в 17:00 видеотрансляцию матча Мемориала Лобановского

  • 28.05.2021 02:30
  • 30 просмотров
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Украина U-21 – Узбекистан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В пятницу, 28 мая, состоится решающий матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало – в 17:00.

В этом году в турнир принимают участие всего три команды, которые играют в один круг, без полуфиналов и финала. Причиной изменения формата стал отказ от участия «молодежки» Туниса. 

Первый матч на турнире Лобановского был довольно сложным для команды Руслана Ротаня. Уже на старте поединка, на 17-й минуте, украинцы пропустили гол. Казалось, в родных стенах украинские футболисты должны добавить, но взломать защиту Азербайджана не удалось, в итоге матч завершился поражением (0:1).

Однако сборная Украины U-21 получила шанс выиграть турнир. 27 мая Азербайджан U-21 проиграл Узбекистану U-21 (0:1), что на руку команде Руслана Ротаня. Украине, чтобы получить трофей, надо выиграть у Узбекистана в два мяча.

Турнир Валерия Лобановского 2021

  • 26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1 (Гурбанлы, 17)
  • 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1 (Жалолиддинов, 75)
  • 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21

Турнирное положение

  • 1. Узбекистан U-21 – 3 очка (мячи: 1–0)
  • 2. Азербайджан U-21 – 3 очка (мячи: 1–1)
  • 3. Украина U-21 – 0 очков (мячи 0–1)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

Украина U-21 – Узбекистан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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