УКРАИНА U21
0 : 1
Азербайджан U21
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РОТАНЬ: «Объяснение есть, но это отмазки. Будем бороться, нужно побеждать»

Главный тренер Украины U-21 прокомментировал поражение от Азербайджана

  • 26.05.2021 23:59
  • 446 просмотров
  • 4 комментария
РОТАНЬ: «Объяснение есть, но это отмазки. Будем бороться, нужно побеждать»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче с Азербайджаном U-21 (0:1) на Турнире Валерия Лобановского:

«Счет не нужно комментировать, а нужно поздравить сборную Азербайджана с победой. Она больше этого хотела. К сожалению, от своей команды я сегодня не увидел главного – структуры игры, контроля мяча. Мы почему-то это все растеряли.

Понятно, что этому есть какое-то объяснение. Невозможно, наверное, находиться в лучших кондициях после двух недель отдыха. Позавчера мы только собрались. Поэтому объяснение есть, но это, скажем так, отмазки. Хочется видеть структуру игры у команды, собственный стиль, который у нас был. К сожалению, в сегодняшнем поединке я этого не увидел. Конечно, моменты у нас были, но везет сильнейшим.

Никогда в жизни нельзя опускать руки. Мы будем бороться, нам нужно побеждать, а там будет видно. Сейчас переживаем за Олега Очеретько, который получил травму. По моим данным, у него перелом. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Это самое большое разочарование сегодня».

События матча
17' ГОЛ ! Мяч забил Муса Гурбанли (Азербайджан U21).
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 27.05.2021 01:01
    +1
    Объяснение одно - тренер баран!!!!
    Ссылка
    MATVEI
    online
      MATVEI, 27.05.2021 00:59
    +2
    Вротань в відставку!!!
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.05.2021 00:34
    +2
    Ротань що хоче повністю знищити наш молодіжний футбол?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 00:12
    +3
    "Будем разбираться". - было бы куда эпичнее.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 00:12
    +3
    "Будем разбираться". - было бы куда эпичнее.
    Ссылка
    MATVEI
    online
      MATVEI, 27.05.2021 00:59
    +2
    Вротань в відставку!!!
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.05.2021 00:34
    +2
    Ротань що хоче повністю знищити наш молодіжний футбол?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 27.05.2021 01:01
    +1
    Объяснение одно - тренер баран!!!!
    Ссылка
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