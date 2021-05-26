РОТАНЬ: «Объяснение есть, но это отмазки. Будем бороться, нужно побеждать»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче с Азербайджаном U-21 (0:1) на Турнире Валерия Лобановского:

«Счет не нужно комментировать, а нужно поздравить сборную Азербайджана с победой. Она больше этого хотела. К сожалению, от своей команды я сегодня не увидел главного – структуры игры, контроля мяча. Мы почему-то это все растеряли.

Понятно, что этому есть какое-то объяснение. Невозможно, наверное, находиться в лучших кондициях после двух недель отдыха. Позавчера мы только собрались. Поэтому объяснение есть, но это, скажем так, отмазки. Хочется видеть структуру игры у команды, собственный стиль, который у нас был. К сожалению, в сегодняшнем поединке я этого не увидел. Конечно, моменты у нас были, но везет сильнейшим.

Никогда в жизни нельзя опускать руки. Мы будем бороться, нам нужно побеждать, а там будет видно. Сейчас переживаем за Олега Очеретько, который получил травму. По моим данным, у него перелом. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Это самое большое разочарование сегодня».