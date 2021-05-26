Игрок молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Полузащитник сборной Украины U-21 Олег Очеретько получил серьезную травму в матче со сборной Азербайджана.
«У Очеретько, по предварительной информации, перелом, и это самое большое поражение сегодня», – сказал наставник команды Руслан Ротань.
Отметим, что сборная Украины U-21 в рамках мемориала Лобановского проиграла сверстникам из Азербайджана.
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Источник — Футбол 1/2/3
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