Стартовали с неудачи. Украина U-21 уступила Азербайджану

В календаре молодежной сборной Украины в концовке этого непростого сезона стояли матчи турнира с повышенным уровнем ответственности. Состязание под официальным названием Турнир Валерия Лобановского в честь легендарного украинского наставника представители его страны в предыдущем десятилетии выигрывали лишь однажды – в том самом 2019-м году, а уже через сезон мы узнали, какую опасность несет коронавирус COVID-19, поэтому про это дружеское состязание было принято решение ненадолго забыть.



В этом году с организацией также возникли определенные проблемы. Представители Туниса должны были присоединиться к Узбекистану и Азербайджану, которые намеревались отобрать у нас право обладания памятным трофеем, однако COVID-ограничения помешали команде с африканского континента прибыть в столицу Украины. В итоге, формат турнира сократился до трех лобовых матчей, по два для каждой из команд, после завершения которых по стандартной системе посчитают очки и определят победителя.



На правах хозяев, молодежная сборная Украины начинала защиту титула с противостояния против Азербайджана на поле киевского УТК им. Банникова. Руслан Ротань в очередной раз выставил достаточно интересный по перечню фамилий стартовый состав, так как множество футболистов мы уже видели во время матчей Украинской Премьер-лиги подошедшего к концу сезона, однако уже с первых минут соперники заставили зрителей усомниться в итоговом успехе нашей команды.



Азербайджан, который возглавляет небезызвестный украинскому болельщику Милан Обрадович, показал себя с наилучшей стороны во время построения атак в начальной фазе поединка. Гостям удавалось проводить стремительные наступления через мелкий пас, а наша линия нападения слишком долго оставалась без мяча в ногах. Закончилось это плачевно – на 17-й минуте подача со штрафного с левого фланга от Ализада на дальнюю штангу была завершена ударом в падении от Гурбанли, что стало лишь подтверждением преимущества соперников в этот отрезок поединка.



Команда Обрадовича после относительно быстрого гола не стала моментально опускаться в оборону, успешно сдержав наши попытки атаковать в ответ. По сути, хоть какая-то угроза чужим воротам последовала в исполнении Сикана лишь под перерыв, но поглаживание мяча от Даниила в сторону чужих ворот вряд ли можно было назвать полноценной голевой ситуацией. Азербайджан выдерживал плотность в обороне, а команда Ротаня не знала, как взламывать чужие редуты.



Попытка тренерского штаба с помощью пятью замен в перерыве перевернуть ход поединка выглядела логичным шагом, и даже позволила нам перебросить игру исключительно на чужую половину. Вопросы вызывала только реализация голевых моментов. Тот же Владислав Ванат, вроде бы, здорово вошел в игру, но ни одну из своих имевшихся возможностей голом так и не завершил. Украина атаковала достаточно много и качественно, но расставить акценты не могла.



А тут еще и неожиданное повреждение у одного из наиболее заметных игроков на поле – Олега Очеретько – подкралось незаметно. Судя по тому, как игрока увозили в сторону кареты «скорой помощи», в заключительной игре турнира в центре поля у нас будут определенные проблемы. В итоге, «сине-желтые» запороли несколько голевых моментов, уступив соперникам уже в первой игре ответственного для нашей страны турнира.



Заключительный матч на данном турнире молодежная сборная Украины проведет против Узбекистана в ближайшую пятницу, 28 мая, на той же арене. Начало в 17:00.

Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 - 0:1



Гурбанли, 17



Сикан, 34, Батагов, 36, Литвиненко, 53 – Хусейнли, 26, Гурбанли, 59

Украина U-21: Моргун – Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46) – Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78) – Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов (Агджабаев, 46), Ахмадов (Алиев, 90+4) – Вализада (Гарахмедов, 89), С. Абдуллазада (Зулфугарли, 63), Р. Абдуллазада (Рзаев, 46), Сейидов – Ализада (В. Джафаров, 63) – Гурбанли (Ш. Джафаров, 63).



Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).



Удары (в створ): 12 (3) – 6 (1)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 0 – 0.

УКРАИНА U-21-АЗЕРБАЙДЖАН U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C