УКРАИНА U21
0 : 1
Азербайджан U21
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Стартовали с неудачи. Украина U-21 уступила Азербайджану

Подопечные Руслана Ротаня сильно усложнили себе защиту трофея Турнира Валерия Лобановского

  • 26.05.2021 18:59
  • 3200 просмотров
  • 33 комментария
Стартовали с неудачи. Украина U-21 уступила Азербайджану
© УАФ

В календаре молодежной сборной Украины в концовке этого непростого сезона стояли матчи турнира с повышенным уровнем ответственности. Состязание под официальным названием Турнир Валерия Лобановского в честь легендарного украинского наставника представители его страны в предыдущем десятилетии выигрывали лишь однажды – в том самом 2019-м году, а уже через сезон мы узнали, какую опасность несет коронавирус COVID-19, поэтому про это дружеское состязание было принято решение ненадолго забыть.

В этом году с организацией также возникли определенные проблемы. Представители Туниса должны были присоединиться к Узбекистану и Азербайджану, которые намеревались отобрать у нас право обладания памятным трофеем, однако COVID-ограничения помешали команде с африканского континента прибыть в столицу Украины. В итоге, формат турнира сократился до трех лобовых матчей, по два для каждой из команд, после завершения которых по стандартной системе посчитают очки и определят победителя.

На правах хозяев, молодежная сборная Украины начинала защиту титула с противостояния против Азербайджана на поле киевского УТК им. Банникова. Руслан Ротань в очередной раз выставил достаточно интересный по перечню фамилий стартовый состав, так как множество футболистов мы уже видели во время матчей Украинской Премьер-лиги подошедшего к концу сезона, однако уже с первых минут соперники заставили зрителей усомниться в итоговом успехе нашей команды.

Азербайджан, который возглавляет небезызвестный украинскому болельщику Милан Обрадович, показал себя с наилучшей стороны во время построения атак в начальной фазе поединка. Гостям удавалось проводить стремительные наступления через мелкий пас, а наша линия нападения слишком долго оставалась без мяча в ногах. Закончилось это плачевно – на 17-й минуте подача со штрафного с левого фланга от Ализада на дальнюю штангу была завершена ударом в падении от Гурбанли, что стало лишь подтверждением преимущества соперников в этот отрезок поединка.

Команда Обрадовича после относительно быстрого гола не стала моментально опускаться в оборону, успешно сдержав наши попытки атаковать в ответ. По сути, хоть какая-то угроза чужим воротам последовала в исполнении Сикана лишь под перерыв, но поглаживание мяча от Даниила в сторону чужих ворот вряд ли можно было назвать полноценной голевой ситуацией. Азербайджан выдерживал плотность в обороне, а команда Ротаня не знала, как взламывать чужие редуты.

Попытка тренерского штаба с помощью пятью замен в перерыве перевернуть ход поединка выглядела логичным шагом, и даже позволила нам перебросить игру исключительно на чужую половину. Вопросы вызывала только реализация голевых моментов. Тот же Владислав Ванат, вроде бы, здорово вошел в игру, но ни одну из своих имевшихся возможностей голом так и не завершил. Украина атаковала достаточно много и качественно, но расставить акценты не могла.

А тут еще и неожиданное повреждение у одного из наиболее заметных игроков на поле – Олега Очеретько – подкралось незаметно. Судя по тому, как игрока увозили в сторону кареты «скорой помощи», в заключительной игре турнира в центре поля у нас будут определенные проблемы. В итоге, «сине-желтые» запороли несколько голевых моментов, уступив соперникам уже в первой игре ответственного для нашей страны турнира.

Заключительный матч на данном турнире молодежная сборная Украины проведет против Узбекистана в ближайшую пятницу, 28 мая, на той же арене. Начало в 17:00.

Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 - 0:1

 Гурбанли, 17

 Сикан, 34, Батагов, 36, Литвиненко, 53 – Хусейнли, 26, Гурбанли, 59

Украина U-21: Моргун – Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46) – Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78) – Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов (Агджабаев, 46), Ахмадов (Алиев, 90+4) – Вализада (Гарахмедов, 89), С. Абдуллазада (Зулфугарли, 63), Р. Абдуллазада (Рзаев, 46), Сейидов – Ализада (В. Джафаров, 63) – Гурбанли (Ш. Джафаров, 63).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).

Удары (в створ): 12 (3) – 6 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

УКРАИНА U-21-АЗЕРБАЙДЖАН U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    aleks8-48
      aleks8-48, 26.05.2021 20:25
    +1
    Чему может научить за два дня сборов Ротань если от бездарей при приёме мяча тот отлетает на 7 метров,
    если не могут отдать точный пас на 10 метров,если сдыхают пробежав 30 метров. Я бы на месте Руслана
    сам отказался от этой второсортной обузы собранной из того,что осталось,когда лучшие молодые футболисты собраны в первой сборной и подал в отставку,что бы не марать своё имя добытое многолетним
    честным трудом.
    Ссылка
    Алексей Столетов
    online
      Алексей Столетов, 26.05.2021 20:17
    +2
    Я думал Ротаня выгнали давно после прошлых обсеронов. Ан нет. Жив курилка.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 20:03
    0
    Думаю следующий будет Шевчук))))
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 19:48
    +5
    Еб...ость УАФ налицо
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев
      Вячеслав Авдеев, 26.05.2021 19:48
    +5
    Кто там Ротаня за ж...пу держит в молодёжи?
    Ссылка
    POWER
      POWER, 26.05.2021 19:44
    +6
    Верните старого тренера! Ротань пусть потренируется на маленьких клубах тренерству, а сборная не для экспериментов. Такие плохие результаты должны закончится для тренера отставкой!!!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.05.2021 19:43
    +1
    Немає слів! Один не виграє в фінів, казахів, арабів, ( але хоч з французами спромігся на нічию ) інший програє всім, але в корумпованій УАФ, лобіюється мантра про непоганого тренера і функціонера.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 19:42
    +1
    Ротань рулит!)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 19:41
    +8
    Интересно что должно произойти чтобы он ушёл?
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.05.2021 19:40
    +5
    а кто ответит с этим тренером наша сборная выиграла хоть пару игр? или одни ничьи и поражения?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 26.05.2021 19:37
    +3
    Тренер не уровня сборной но и Ванату ещё рано играть за основу Динамо столько запороть моментов нужно уметь.про Супрягу вообще говорить нечего...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.05.2021 19:32
    +1
    Igor Avtoigor, 26.05.2021 19:10
    Если выиграли, то писали бы молодцы и т.д, а как только проигрывают то все писец, команда гавно, футболисты все тупые, а Я умный. Вот такие у нас "болельщики", команду надо поддерживать при любом результате, при любом тренере, не важно какой счёт и какая минута на табло. А выкидывания гавна про сборную не повлияют на результат.
    Та издеваешься? Ротань никакой и команда ту даже
    Ссылка
    MATVEI
    online
      MATVEI, 26.05.2021 19:32
    +5
    Дно пробито!!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 26.05.2021 19:32
    +4
    Надо себя не уважать , что бы этого тренера оставить. Молодёжку вниз тянет. Опять будем сброд со всего мира брать вместо наших игроков.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.05.2021 19:28
    +9
    Ротаню склад Ман Сіті дай і він з ним в Чемпіоншип вилетить достроково. Як так можна неповажати людей?
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 26.05.2021 19:25
    +12
    З кожним матчем молодіжка пробиває дно
    Схоже, що в уаф повні довбо###йоби працюють, такі ж, як і цей ригань
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 26.05.2021 19:17
    +11
    После каждой игры думаешь, что ниже уже некуда, но Ротань умудряется с каждой игрой пробивать очередное дно. Кому еще должны проиграть, чтоб его сняли? Ну и игрочки у нас в нападении конечно... язык не повернется кого-либо из них назвать профессиональным игроком, бездари.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 26.05.2021 19:11
    +15
    Вот на трибуне сидят уважаемые люди: Протасов, Михайличенко, наверное где-то в ложе спрятался Маркевич, скажите - ВАМ НЕ СТЫДНО ?!!!!! Уберите это недаразумение, дайте шанс украинскому футболу! У нас сотни тренеров, найдите кого угодно, только уберите ротаня.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 26.05.2021 19:10
    -17
    Если выиграли, то писали бы молодцы и т.д, а как только проигрывают то все писец, команда гавно, футболисты все тупые, а Я умный. Вот такие у нас "болельщики", команду надо поддерживать при любом результате, при любом тренере, не важно какой счёт и какая минута на табло. А выкидывания гавна про сборную не повлияют на результат.
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 26.05.2021 19:09
    +3
    euro2012_za_2012euro, 26.05.2021 19:06
    Досидит до декабря.
    В декабре поменяют , потому что раз в три года смена. Цикл.
    Хотя прецеденты досрочного увольнения были..
    боюсь, как бы тут не случилось наоборот - прецедент просрочки
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 26.05.2021 19:11
    +15
    Вот на трибуне сидят уважаемые люди: Протасов, Михайличенко, наверное где-то в ложе спрятался Маркевич, скажите - ВАМ НЕ СТЫДНО ?!!!!! Уберите это недаразумение, дайте шанс украинскому футболу! У нас сотни тренеров, найдите кого угодно, только уберите ротаня.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.05.2021 19:00
    +15
    Уберите его уже....
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 26.05.2021 19:02
    +14
    кому ще потрібно програти щоб погнали Ротаня?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 19:01
    +14
    Заипал уже этот позор ротанский, можно сменить наконец его?!
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 26.05.2021 19:25
    +12
    З кожним матчем молодіжка пробиває дно
    Схоже, що в уаф повні довбо###йоби працюють, такі ж, як і цей ригань
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 26.05.2021 19:17
    +11
    После каждой игры думаешь, что ниже уже некуда, но Ротань умудряется с каждой игрой пробивать очередное дно. Кому еще должны проиграть, чтоб его сняли? Ну и игрочки у нас в нападении конечно... язык не повернется кого-либо из них назвать профессиональным игроком, бездари.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 19:03
    +10
    Посмотрел данный матч и могу сказать, что надо убирать роганя пока он не провалил еще один отбор! Какая олимпиада, Павелка не смеши людей! Работайте над реализацией ребята, а то она у нас хромает и в основной команде...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.05.2021 19:02
    +10
    Яке там стартували, ці "невдачі" Ротаня вже буденність.
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 26.05.2021 19:01
    +10
    Ротань, досить знущатися!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.05.2021 19:28
    +9
    Ротаню склад Ман Сіті дай і він з ним в Чемпіоншип вилетить достроково. Як так можна неповажати людей?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.05.2021 19:03
    +9
    Супряга становится всё дороже и дороже,а ротань-это не человек,а потвора,так издеваться над болелами,быка дебила назначили тренером
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 19:41
    +8
    Интересно что должно произойти чтобы он ушёл?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 26.05.2021 19:01
    +8
    Пора уже выгонять Ротаня 22, 10,5,7 53 % набрано очков!!!
    /
    При предыдущих двух тренерах суммарно было 45, 25, 11, 7 63,7 %
    (Сергей Ковалец 2012-2015 и Александр Головко 2015-2018).
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.05.2021 19:02
    +7
    под мудрым руководством Русика к новым вершинам!
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 26.05.2021 19:44
    +6
    Верните старого тренера! Ротань пусть потренируется на маленьких клубах тренерству, а сборная не для экспериментов. Такие плохие результаты должны закончится для тренера отставкой!!!
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 26.05.2021 19:05
    +6
    Руслана Ротаня в отставку!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 26.05.2021 19:02
    +6
    С - стабильно.. в опе :D
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 19:48
    +5
    Еб...ость УАФ налицо
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев
    online
      Вячеслав Авдеев, 26.05.2021 19:48
    +5
    Кто там Ротаня за ж...пу держит в молодёжи?
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.05.2021 19:40
    +5
    а кто ответит с этим тренером наша сборная выиграла хоть пару игр? или одни ничьи и поражения?
    Ссылка
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