Украина U-21 — Азербайджан U-21 — 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 26 мая, состоялся поединок между сборными Украины U-21 и Азербайджана U-21 в рамках Турнира Лобановского. Украинская команда проиграла со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Украина U-21 — Азербайджан U-21 — 0:1
Гол: Гурбанли, 17
0:1, Гурбанли, 17
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
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Источник — Футбол 1/2/3
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