УКРАИНА U21
0 : 1
Азербайджан U21
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 — Азербайджан U-21 — 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинская команда уступила соперникам на Турнире Лобановского

  • 26.05.2021 19:02
  • 1704 просмотра
  • 2 комментария
Украина U-21 — Азербайджан U-21 — 0:1. Видео гола и обзор матча
© УАФ

В среду, 26 мая, состоялся поединок между сборными Украины U-21 и Азербайджана U-21 в рамках Турнира Лобановского. Украинская команда проиграла со счетом 0:1.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

Украина U-21 — Азербайджан U-21 — 0:1
Гол: Гурбанли, 17

0:1, Гурбанли, 17

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    savant
    online
      savant, 26.05.2021 19:19
    0
    И сколько это позорище будет продолжаться??
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 26.05.2021 19:01
    +1
    Ротань ільки може ганьбитись на такому турнірі! Гнати його сцяними тряпками зі збірної!!!
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 26.05.2021 19:01
    +1
    Ротань ільки може ганьбитись на такому турнірі! Гнати його сцяними тряпками зі збірної!!!
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 26.05.2021 19:19
    0
    И сколько это позорище будет продолжаться??
    Ссылка
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