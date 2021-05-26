Кто такой Роберто Де Дзерби, и что его приход означает для Шахтера

Накануне донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании двухлетнего трудового соглашения с 41-летним итальянским наставником Роберто Де Дзерби. Весь прежний тренерский путь этого специалиста проходил в Италии, а потому «горняки» стали для него первым опытом работы за рубежом.

В «Сассуоло» - прежней команде Де Дзерби – наставник действительно проделал большую работу. Для многих итальянских специалистов «черно-зеленые» в каждом матче против тамошних грандов являлись «темной лошадкой», ожидания от которой всегда были разными. Важно, что несмотря ни на какие внешние факторы, «Сассуоло» при Де Дзерби оставался верен своим принципам игры, основанным на владении мячом, а потому неудивительно, что до последнего команда билась за право пробиться в еврокубки, которое при равенстве очков на финише чемпионата уступила «Роме» лишь по дополнительным показателям.

Тренер Роберто Де Дзерби – мозг, стоящий за экспансивной манерой игры «Сассуоло». На стадионе «Мапеи» за три года работы он подтвердил свой статус талантливого итальянского тренера-идеалиста. После того, как наставник сменил у «руля» итальянской команды Джузеппе Якини, «Сассуоло» демонстрировал прогресс в игре и результатах от сезона к сезону. В премьерном для себя чемпионате с «черно-зелеными» Де Дзерби финишировал одиннадцатым, а затем дважды привел коллектив к восьмой позиции. Да, ему не удалось, подобно Эусебио Ди Франческо вывести «Сассуоло» в еврокубки, но в отличие от своего коллеги, Де Дзерби все-таки демонстрировал большую стабильность, за что и получил не меньше похвалы в прессе, чем Ди Франческо, которому успешные выступления «черно-зеленых» открыли путь в «Рому».

Важно выделять, что «Сассуоло» образца Роберто Де Дзерби – это команда, демонстрировавшая атакующий футбол, даже в матче против признанных лидеров Серии А. Неудивительно, что молодой итальянский наставник даже получил хвалебные отзывы от Хосепа Гвардиолы. Тренер «Манчестер Сити» в октябре минувшего года так высказался о методах работы Де Дзерби: «Когда я вижу «Сассуоло» в Серии А, то чувствую, что они – позитивная команда, которая всегда настроена на красивый атакующий футбол».

Принципы игры Роберто Де Дзерби

По итогам сезона-2020/21 в Серии А именно скромный «Сассуоло» стал лидером турнира по среднематчевому показателю владения мячом. 59,3% - это цифра, отражающая игру команды, основанную на коротких передачах, а потому неудивительно, что по числу выполненных пасов «черно-зеленые» также стали абсолютным лидером завершившегося чемпионата – 21749.

Стиль игры команды Де Дзерби предполагал исключительно ставку на короткий и средний пас. Длинные забросы, которые чреваты потерями и разрушением командной структуры, сводились к минимуму, а потому вновь-таки не вызывает ни малейшего удивления, что «Сассуоло» оказался командой, которая наименее в Серии А использовала этот тип передач (1320 длинных пасов, что почти вдвое меньше, чем у имеющей лидирующие позиции по лонгболлам «Специи», у которой 2319 таких передач).

Даже эти цифры дают понимание того, насколько четко структурированным является футбол Роберто Де Дзерби, и насколько требователен наставник к своим подопечным. Важно отмечать, что владение мячом – это универсальный инструмент ведения футбола, учитывающий множество других обстоятельств. Де Дзерби использует контроль над мячом с целью намеренно вынудить противников прессинговать его команду высоко, чтобы его атакующие игроки могли за счет коротких передач быстро организовать переход на свободное пространство с дальнейшим численным преимуществом в зоне.

В какой-то степени футбол команды Де Дзерби – своеобразная «красная тряпка», используемая матадором в корриде. Короткие передачи – это приглашение, которое посылал тренер в «Сассуоло» своим соперникам, чтобы те охотнее выходили из своей оборонительной «скорлупы». В Италии даже нередко сравнивали Де Дзерби с бывшим наставником «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри, команды которого также любили заманивать короткими передачами оппонентов переходить в прессинг, поднимая выше линию обороны.

Что касается расстановки, то в минувшем сезоне Де Дзерби в основном полагался на схему 4-2-3-1. С ней команда Роберто провела 66% всего игрового времени в чемпионате, иногда меняя акценты в пользу 4-3-3, в зависимости от набора игроков и тактических задач, существовавших в конкретный отрезок сезона.

Очень важными элементами в игре «Сассуоло» при Де Дзерби была четверка защитников и два опорных хавбека. Они и создавали контроль над мячом при помощи коротких передач, что служило своего рода приманкой для активизации контригры соперника. В ситуации, когда оппонент увлекался и прессинговал слишком высоко, у него в обороне образовывались свободные зоны, и футболисты «Сассуоло» при помощи интенсивных коротких и средних передач за счет постоянного пребывания в движении, старались воспользоваться этим козырем.

Центральные защитники команды Де Дзерби, когда она контролирует мяч, - важнейший элемент командных действий. Они, как правило, выполняют колоссальный объем работы, при этом ключевым требованием тренера является надежность в выполнении передач. Ярким примером можно считать игру Марлона, которого ныне активно сватают в «Шахтер», в матче «Сассуоло» против «Ромы», сыгранном 3 апреля. Бразильский защитник осуществил за 95 минут чистого игрового времени 179 действий на поле, из которых удачными оказались 169, или 94%! В основе этого показателя лежали передачи, которых Марлон выполнил в количестве 165 штук, причем 163 (или 99%) оказались точными! Согласитесь, феноменальные цифры, но именно на них строилась игра «Сассуоло» при Роберто Де Дзерби.

Когда игроки «Сассуоло» осознавали, что наступает удобный момент для перехода из обороны в атаку, это действие следовало мгновенно. Как правило, атакующую четверку с остальным коллективом связывал Мануэль Локателли, который стал лидером сезона в Серии А по количеству выполненных передач в финальную треть поля (492) и пасам с продвижением (441). Неудивительно, что Де Дзерби был бы очень заинтересован в том, чтобы футболист с такими качествами последовал за ним из «Сассуоло» в «Шахтер», но помешать этому способна не только космическая, как для украинского клуба, трансферная стоимость хавбека сборной Италии, но и конкуренция со стороны топовых клубов Серии А, в частности «Ювентуса».

Почему слухи о топ-трансфере Локателли в Шахтер – мыльный пузырь из прессы

В четверке атакующих игроков у Де Дзерби огромная роль отводится фланговым исполнителям. При организации атак Берарди и Бога отвечали, как правило, за сохранение ширины, в то время как в завершающих фазах предпочитали смещаться в центр, объединяя усилия с центрфорвардом и игроком атаки, действующим под ним, чтобы эффективнее проникать в штрафную соперника. Подобная манера игры свойственна и «Шахтеру», а потому неудивительно, что выбор руководства донецкого клуба в итоге пал именно на Де Дзерби.

Роль центрального нападающего в команде Де Дзерби также необычайно важна. Этот футболист должен обеспечивать динамику действий. Его движения на поле должны приводить к появлению уязвимостей в обороне соперника, что априори предоставляет больше возможностей для фланговых нападающих и игроков, подключающихся из глубины.

Несмотря на то, что «Сассуоло» при Де Дзерби активно задействовал фланги, в завершающих фазах эта команда довольно редко полагалась на кроссы в штрафную. В этом компоненте «черно-зеленые» оказались третьими с конца в лиге. У команды Де Дзерби просматривалось четкое стремление освобождать пространство в штрафной соперника за счет коротких передач и активных передвижений игроков атаки.

С другой стороны, атакующие акценты «Сассуоло» нередко делали эту команду уязвимой для контратак. Опорные полузащитники, как и крайние защитники, в команде Де Дзерби должны активно подключаться вперед, но это заставляет их выполнять колоссальный объем работы, чтобы пресекать возможные контратаки, когда идет потеря мяча.

В Серии А-2020/21 «Сассуоло» пропустил 56 мячей, что является лишь десятым показателем в лиге, что даже ниже итоговой позиции команды в турнирной таблице. Интересно, что по ожидаемым пропущенным голам «черно-зеленые» с показателем, близким к 50xGA, оказались в верхней части рейтинга, но Де Дзерби и его помощников должно настораживать, что их подопечные фактически пропустили больше расчетного показателя.

Однако даже риск нарваться на контратаку не останавливает Де Дзерби. Он верен избранной философии, сохраняет интерес к яркому футболу, и, кажется, является приверженцем поговорки, что лучше проиграть, играя в футбол, чем выиграть, проповедуя антифутбол.

Футбольный опыт, вдохновивший Де Дзерби

Как и подавляющее большинство тренеров, в свое время Роберто Де Дзерби играл в футбол на профессиональном уровне. Являясь воспитанником «Милана», в юности молодой хавбек получал огромное число авансов, но его карьера не сложилась. Большую ее часть Де Дзерби провел в низших итальянских лигах, и даже ненадолго вкусил легионерского хлеба, поиграв за румынский «ЧФР Клуж».

На поле Де Дзерби действовал на позиции атакующего полузащитника, и этот опыт, очевидно вдохновляет Роберто и на тренерской скамейке. По крайней мере, философия футбола, которую прививает своим командам Де Дзерби, тесно связана с атакующими действиями.

«Когда у меня не было мяча, я нервничал и не получал удовольствия от игры. Поэтому, когда я стал тренером, то всегда помню те свои ощущения на поле, и стараюсь, чтобы мои футболисты не задумывались над чем-то подобным», - говорил Де Дзерби.

Роберто активно пытается перенимать некоторые методы работы топовых специалистов современности. Например, он признавался, что следил за Юргеном Клоппом и Маурицио Сарри, а еще у него была возможность непосредственно поучиться у Марсело Бьелсы. Когда Де Дзерби только покинул «Палермо», он сразу написал письмо аргентинскому наставнику. Тот тогда работал с «Лиллем», и пригласил молодого коллегу посетить клубную базу, понаблюдав за тренировками французской команды.

«Я даже не знал тогда его лично. Если он думает, что он сумасшедший, тогда я хочу пойти по тому же пути», - признавался Де Дзерби.

В начале своей тренерской карьеры у Роберто были сложности. Из «Палермо», в частности, он был уволен после 13 матчей. Затем он получил назначение в «Беневенто», которому не сумел спасти прописку в Серии А по итогам сезона-2017/18, но это не помешало ему получить приглашение от «Сассуоло».

Дополнительным плюсом Де Дзерби, который отмечают итальянские обозреватели, является его способность воспитывать молодых игроков. Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали поставил перед тренером задачу интегрировать в первую команду ежегодно минимум по одному игроку академии.

«Де Дзерби – высококлассный тренер, очень умный человек, который всегда следит за развитием молодежи в команде. В «Сассуоло» у нас есть все необходимое для прогресса юных игроков, а потому мы хотим, чтобы они развивались в правильном направлении», - озвучивал одну из целей для коуча Карневали.

Де Дзерби показал себя и на этом направлении. В частности, при нем в первой команде заиграл воспитанник «Сассуоло» Джакомо Распадори, которого ныне аналитики Transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро. Да и прогресс того же Локателли многие небезосновательно также связывают с именем Де Дзерби…

Де Дзерби + Шахтер = …



ФК Шахтер

Чего ждать от Де Дзерби в «Шахтере»? Очевидно, что концептуально нынешняя команда подходит специалисту, но далеко не факт, что некоторые персоналии вдохновят итальянского наставника. В частности, есть ощущение, что Роберто будет делать ставку на исполнителей, способных давать команде большой объем работы с минимумом брака. Тех, кто не будет с этим справляться, ожидает потенциальная смена клуба, и это однозначно станет плюсом для «горняков», которые в последние годы разучились контролировать мяч с интенсивностью действий на поле.

Поговаривают, что Де Дзерби также является достаточно требовательным наставником в плане общения с руководством. Это значит, что нынешним летом мы вправе ожидать довольно активной работы «Шахтера» на трансферном рынке, чего не было при прежнем коуче Луише Каштру. Принимая приглашение «горняков», итальянец наверняка получил как минимум устные гарантии на покупку тех или иных футболистов, или игроков определенного профайла. Очевидно, что готов активно включиться в процессы и президент клуба, который в последних интервью дает понять, что он не против инвестировать в команду, если это способно принести результат.

Взять ответственность за результат на себя – это тоже то, с чем у Де Дзерби нет проблем. Он упорно гнет свою линию, и уверен, что такая работа будет вознаграждена. После трех довольно успешных лет в «Сассуоло», тренер осознал, что дальше рискует свести свою деятельность в клубе к банальному топтанию на месте. Именно поэтому Де Дзерби воодушевленно воспринял возможность поработать в «Шахтере», где получит шанс показать себя в Лиге чемпионов.

Очевидно, что если Де Дзерби сумеет повторить успех Фонсеки, с точки зрения количества завоеванных трофеев за короткий период времени, и к тому же, интегрировать в команду больше молодых и талантливых игроков, то уже к концу действия двухлетнего контракта у итальянца будет немало интересных предложений, и он вновь сможет пойти на очередное повышение. Но пока это лишь далекая перспектива, ради которой интенсивно поработать предстоит как футболистам «Шахтера», так и их новому боссу Роберто Де Дзерби…