Суперлига. Что ждет Реал и Барселону. Мнение юриста

Сергей Пошелюзный детально разобрал ситуацию

  • 26.05.2021 09:25
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Суперлига. Что ждет Реал и Барселону. Мнение юриста
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как известно сегодня только три клуба «Реал», «Барселона» и «Ювентус» остались в составе Суперлиги, а УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении указанных клубов.

Несмотря на то, что дальнейшая судьба клубов-бунтарей пока остается неясным, можно не сомневаться в последовательности политики УЕФА.

Реакция европейского футбольного союза на Суперлигу была однозначной - категорическое осуждение этого проекта как такового, что является циничным и основанным на личной выгоде нескольких клубов.

Заявления руководителя УЕФА, Александра Чефферина также соответствовали общей позиции Союза - всем клубам Суперлиги грозят санкции.

Дальнейшая реакция большинства клубов участников Суперлиги о выходе из ее состава и подписания «Декларации о клубных обязательства» также показали серьезность намерений УЕФА наказать, авторитет этой организации и ее умение отстаивать свою позицию.

Уставом УЕФА предусмотрен целый ряд дисциплинарных санкций, которые могут быть применены к участникам Суперлиги - от денежного штрафа до исключения из соревнований под эгидой УЕФА. При этом УЕФА уже не раз доказывал свою принципиальность в отношении клубов-нарушителей и уже принимал решение об исключении из соревнований топ-клубов (например, лишение «Манчестер Сити» в 2020 году).

Поэтому итальянском и испанским грандам безусловно следует ожидать санкции, которые будут ощутимыми для каждого из клубов (штрафы и условное или прямая дисквалификация из еврокубков).

В сложившейся ситуации, УЕФА показать все свои возможности и всю свою силу, чтобы и дальше оставаться европейским футбольным гегемоном.

Специально для sport.ua, партнер АО REF PARTNERS, адвокат Сергей Пошелюзний.

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Источник — Sport.ua

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