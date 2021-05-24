Металлист 1925 на выезде с крупным счётом обыграл Прикарпатье

В 27-ом туре Первой лиги «Металлисту 1925» предстояло в Ивано-Франковске сыграть с командой, которая борется за сохранение прописки в первом дивизионе украинского футбола. В нынешний сезон команда «Прикарпатье» входила с наставником Русланом Мостовым, который в сентябре 2020-го сменил на тренерском мостике Владимира Ковалюка. Однако четыре победы в 22-х матчах заставили руководство «Прикарпатье» прибегнуть к неотложным «реанимационным» мерах в заключительной части сезона. Роль «спасателя» команды от вылета во Вторую лигу была отведена известному в прошлом голкиперу Олегу Рыпану. И судя по последним результатам, с назначением тренера, пусть и с приставкой «и.о.», в «Прикарпатье» не ошиблись. Начиная с 1-го мая (момента назначения) выиграно два из трёх матчей и есть четыре очка гандикапа над прямым конкурентом «Кременем», что добавило болельщикам прикарпатской команды определённую порцию оптимизма.

«Металлист 1925», в свою очередь, имеет большие амбиции и стремится выйти в Премьер-лигу. Команда Валерия Кривенцова явно подошла к матчу с большим воодушевлением, учитывая разгром лидирующего «Вереса» (4:1) в предыдущем туре.

А ещё у харьковской команды хорошая статистика в играх с «Прикарпатьем». В пяти предыдущих матчах «Металлиста 1925» с командой из Прикарпатья у харьковчан было – 4 победы и 1 ничья, разница мячей 11:5 в их пользу. Хотя стоит сказать о том, что два выезда харьковской команды в гости к «Прикарпатью» не были легкими для харьковчан. Со счетом 3:2 удалось выиграть под аккомпанемент ливня в начале прошлого сезона, а вот в концовке сезона 2018/19 на тот момент новичкам Первой лиги пришлось и вовсе поделиться очками с ивано-франковской командой (2:2).

Хозяева поля, гонимые своими болельщиками вперёд, на старте были активнее харьковчан. Первый удар в матче исходил как раз от «Прикарпатья», но Василий Геник пробил над воротами Сидоренко. А на 14-й минуте у ивано-франковцев получилась действительно опасная атака, после передачи на ход от Семотюка Цюцюра пробил по центру из пределов штрафной, но вратарь гостей справился с этим ударом. Подопечные Кривенцова должны были чем-то ответить и сделали это на 20-й минуте. После навеса от Западни опасно пробивал головой Габелок, но в створ не попал. Позже Виталий Кольцов приложился издали по воротам «Прикарпатья», но промахнулся.

Первый тайм близился к завершению, а хозяева продолжали играть на равных с «Металлистом 1925». Вновь пробивал по воротам харьковчан Цюцюра после паса Семотюка, однако его удар стал лёгкой добычей для Сидоренко. Гости ответили двумя ударами Пономаря, но сперва мяч после его попытки заблокировал Ульянов, а затем выручил Иван Пицан. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Команда Олега Рыпана неплохо начала и второй тайм, но все же на 54-й минуте вперёд вышел «Металлист 1925». После подачи углового от Батюшина Пицан кулаками выбил мяч за пределы штрафной, оттуда Западня вновь доставил круглого в штрафную хозяев, мяч отскочил от Ульянова к Олегу Голодюку, и тот ударом в одно касание пробил кипера «Прикарпатья» – 0:1. Хозяева быстро ответили опасным ударом Назария Воробчака, мяч пролетел выше ворот. Быстро мог забить второй мяч «Металлист 1925», но кожаный прокатился в сантиметрах от дальней штанги после удара Батюшина, которому сделал скидку Савин. Игроки «Прикарпатья» в надежде отыграться стали чаще пробивать из разных дистанций по воротам Сидоренко, можно вспомнить удары от Волошиновича и Геника, но оба раза мяч в створ ворот харьковчан не попадал. А на 72-й минуте команда Валерия Кривенцова забила второй мяч: после подачи со штрафного с правого фланга от Жичикова мяч подхватил Виталий Пономарь, развернулся и с близкой дистанции отправил круглого в сетку – 0:2. Гости после второго гола разошлись не на шутку и провели третий мяч, который снял все вопросы о победителе: Дмитренко протащил мяч вперёд, отпасовал на Шершеня, а тот сделал прострел на Пономаря, который спокойно пробил в угол и оформил дубль – 0:3. Это шестой гол нападающего «Металлиста 1925» в пяти последних матчах. После этого гости на классе спокойно довели матч до очередного 14-го подряд беспроигрышного матча.

В итоге «Металлист 1925» продолжает продвигаться к выходу в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова остаётся на третьем месте, опережая на два очка, преследующего харьковчан «Агробизнес». На два очка команда из Харькова отстаёт и от «Черноморца», занимающего вторую строку в турнирной таблице. Как раз в следующем туре подопечные Кривенцова дома сыграют с моряками. Судя по всему, именно в этом матче многое решится в дальнейших раскладах претендентов на повышение в классе. «Прикарпатье» осталось внизу турнирной таблицы и продолжит борьбу за выживание.

«Прикарпатье» – «Металлист 1925» 0:3

Голы: Голодюк (54), Пономарь (72, 78).

«Прикарпатье»: Пицан, Курко, Сикач, Волошинович (Сондей 81), Геник (Андрейчук 87), Воробчак, Семотюк (Кохман 71), Ульянов, Дытко (Хома 68), Цюцюра, Пастух.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков (Цвиренко 90), Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов (Крыськив 70), Савин (Дмитренко 70), Голодюк (Резепов 87), Габелок, Батюшин (Ченбай 74), Пономарь.

Предупреждения: Семотюк (67) – Ткачук (65).