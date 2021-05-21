Премьер-лига на шаг ближе. Металлист 1925 обыграл Прикарпатье

Сезон украинской Первой лиги постепенно подходит ко своему завершению, поэтому борьба за три заветные путевки обостряется с каждым новым туром. Наибольшие шансы на повышение на данный момент имеет ровенский «Верес», а вот судьба одесского «Черноморца» и харьковского «Металлист 1925» все еще выглядит достаточно неоднозначно.



Уже на следующей неделе нас ждет очная битва между этими командами, а в контексте 27-го тура они имели возможность полноценно подготовится к ее проведению. В частности, коллектив Валерия Кривенцова, после великолепной игры против все того же «Вереса» на ОСК «Металлист» (4:1), отправился в гости к «Прикарпатью», которого в первом круге с трудом одолел с минимальным счетом (1:0).



Поединок начался с достаточно интересных попыток хозяев поля играть в одно касание перед чужой штрафной. Пару своих моментов вернувшийся в состав Цюцюра упустил именно после подобного взаимодействия с партнером, а харьковчане, тем временем, проводили слишком осторожную разведку пространства у чужой штрафной. Команды в первом тайме серьезный акцент ставили на то, чтобы рубить атаки соперников мелким фолом уже в зародыше, поэтому особо конструктива в их действиях мы не видели.



Куда интересней оказалась вторая половина матча, которую гости решили начать с удачного агрессивного выпада. В достаточно простой ситуации допустил грубую осечку Ульянов, не сумев вынести из штрафной подачу с левого фланга, после чего Голодюк расстрелял ворота из центра штрафной, поймав удачный отскок. Команда Кривенцова после этого построила свою игру на контратаках, а соперники попросту не могли не раскрываться, так как достаточно солидное число болельщиков на трибунах постоянно подгоняло их вперед.



В конечном итоге, «Прикарпатье» не справилось с созданием опасных моментов, а взамен получило еще два результативных удара от соперников. Очередная паника у ворот хозяев поля возникла в результате подачи со штрафного с правого фланга от Шершня, после чего мяч спокойно переправил в ближний угол Пономарь. Ничуть не менее уверенно сыграл форвард и через несколько минут, когда выпад в левом фланге завершился прострелом от Жичикова прямиком ему на ногу в центр штрафной. Победа коллектива Кривенцова получилась фактически на классе.



В следующем туре «Прикарпатье» сыграет в гостях у «Альянса», а харьковский «Металлист 1925» будет принимать одесский «Черноморец».

Украинская Первая лига. 27-й тур.

«Прикарпатье» – «Металлист 1925» - 0:3



Голодюк, 54, Пономарь, 72, 77



Семотюк, 67 – Ткачук, 65

«Прикарпатье»: Пицан – Сикач, Пастух, Ульянов – Геник (Андрейчук, 87), Курко (Хома, 87), Дитко, Семотюк (Кохман, 71), Воробчак – Волошинович (Сондей, 80), Цюцюра (Вацеба, 62).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Ткачук, Шершень, Жичиков (Цвиренко, 90) – Голодюк, Габелок, Батюшин (Ченбай, 74), Кольцов (Крыськив, 69) – Савин (Дмитренко, 69), Пономарь.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Рух» (Ивано-Франковск).

ПРИКАРПАТЬЕ-МЕТАЛЛИСТ 1925.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C