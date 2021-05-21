27-й тур
Прикарпатье
0 : 3
Металлист 1925
21.05.2021, FT

Премьер-лига на шаг ближе. Металлист 1925 обыграл Прикарпатье

В воротах команды Олега Рипана побывало три безответных мяча

  • 21.05.2021 17:53
  • 499 просмотров
  • 2 комментария
Премьер-лига на шаг ближе. Металлист 1925 обыграл Прикарпатье
© ФК Металлист 1925

Сезон украинской Первой лиги постепенно подходит ко своему завершению, поэтому борьба за три заветные путевки обостряется с каждым новым туром. Наибольшие шансы на повышение на данный момент имеет ровенский «Верес», а вот судьба одесского «Черноморца» и харьковского «Металлист 1925» все еще выглядит достаточно неоднозначно.

Уже на следующей неделе нас ждет очная битва между этими командами, а в контексте 27-го тура они имели возможность полноценно подготовится к ее проведению. В частности, коллектив Валерия Кривенцова, после великолепной игры против все того же «Вереса» на ОСК «Металлист» (4:1), отправился в гости к «Прикарпатью», которого в первом круге с трудом одолел с минимальным счетом (1:0).

Поединок начался с достаточно интересных попыток хозяев поля играть в одно касание перед чужой штрафной. Пару своих моментов вернувшийся в состав Цюцюра упустил именно после подобного взаимодействия с партнером, а харьковчане, тем временем, проводили слишком осторожную разведку пространства у чужой штрафной. Команды в первом тайме серьезный акцент ставили на то, чтобы рубить атаки соперников мелким фолом уже в зародыше, поэтому особо конструктива в их действиях мы не видели.

Куда интересней оказалась вторая половина матча, которую гости решили начать с удачного агрессивного выпада. В достаточно простой ситуации допустил грубую осечку Ульянов, не сумев вынести из штрафной подачу с левого фланга, после чего Голодюк расстрелял ворота из центра штрафной, поймав удачный отскок. Команда Кривенцова после этого построила свою игру на контратаках, а соперники попросту не могли не раскрываться, так как достаточно солидное число болельщиков на трибунах постоянно подгоняло их вперед.

В конечном итоге, «Прикарпатье» не справилось с созданием опасных моментов, а взамен получило еще два результативных удара от соперников. Очередная паника у ворот хозяев поля возникла в результате подачи со штрафного с правого фланга от Шершня, после чего мяч спокойно переправил в ближний угол Пономарь. Ничуть не менее уверенно сыграл форвард и через несколько минут, когда выпад в левом фланге завершился прострелом от Жичикова прямиком ему на ногу в центр штрафной. Победа коллектива Кривенцова получилась фактически на классе.

В следующем туре «Прикарпатье» сыграет в гостях у «Альянса», а харьковский «Металлист 1925» будет принимать одесский «Черноморец».

 Украинская Первая лига. 27-й тур.

«Прикарпатье» – «Металлист 1925» - 0:3

Голодюк, 54, Пономарь, 72, 77

 Семотюк, 67 – Ткачук, 65

«Прикарпатье»: Пицан – Сикач, Пастух, Ульянов – Геник (Андрейчук, 87), Курко (Хома, 87), Дитко, Семотюк (Кохман, 71), Воробчак – Волошинович (Сондей, 80), Цюцюра (Вацеба, 62).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Ткачук, Шершень, Жичиков (Цвиренко, 90) – Голодюк, Габелок, Батюшин (Ченбай, 74), Кольцов (Крыськив, 69) – Савин (Дмитренко, 69), Пономарь.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Рух» (Ивано-Франковск).

ПРИКАРПАТЬЕ-МЕТАЛЛИСТ 1925.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 21.05.2021 18:05
    0
    vitalikss86, 21.05.2021 17:58
    Пока вы там спорите и злость вымещаете - М1925 делает свое дело. Мы обязательно докажем кто мы такие, мы покажем, мы победим, мы команда, мы сильные, мы не остановимся, никто не сможет нам помешать!
    Вірно! Підтримую! Ви маєте віру!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 21.05.2021 17:58
    +1
    Пока вы там спорите и злость вымещаете - М1925 делает свое дело. Мы обязательно докажем кто мы такие, мы покажем, мы победим, мы команда, мы сильные, мы не остановимся, никто не сможет нам помешать!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 21.05.2021 17:58
    +1
    Пока вы там спорите и злость вымещаете - М1925 делает свое дело. Мы обязательно докажем кто мы такие, мы покажем, мы победим, мы команда, мы сильные, мы не остановимся, никто не сможет нам помешать!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 21.05.2021 18:05
    0
    vitalikss86, 21.05.2021 17:58
    Пока вы там спорите и злость вымещаете - М1925 делает свое дело. Мы обязательно докажем кто мы такие, мы покажем, мы победим, мы команда, мы сильные, мы не остановимся, никто не сможет нам помешать!
    Вірно! Підтримую! Ви маєте віру!
    Ссылка
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