Прикарпатье – Металлист 1925 – 0:3. Видео голов и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Прикарпатье» – «Металлист 1925» – 0:3
Голы: Голодюк, 54, Пономарь, 72, 77.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Пономар (Металлист 1925).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Пономар (Металлист 1925).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Голодюк (Металлист 1925).
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Источник — Sport.ua
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