В четверг, 20-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Первой лиги, в котором сразятся «Прикарпатье» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Ивано-Франковске, на поле стадиона «Рух», начало в 16:00.

Интрига в борьбе за повышение в классе в рамках Первой лиги в текущем сезоне продолжает нарастать от тура к туру, явно не уступая при этом предшествующему футбольному году. Премьер-лигу в следующем сезоне вновь будут ждать сразу три новичка, но кто ими станет – большой вопрос. Харьковский «Металлист» близок к выполнению главной задачи на сезон, но дистанция в два очка от идущего по пятам волочиского «Агробизнеса» не дает ему повода расслабиться. И если в первом круге коллектив Валерия Кривенцова лишь скромно одолел «Прикарпатье», то сейчас от команды будут ждать, как минимум, чуть более крупного успеха в игре против команды из хвоста турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Прикарпатье» – «Металлист 1925».