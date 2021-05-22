Реал не стал чемпионом, хоть и обыграл Вильярреал

Мотивация у обеих команд была разной. «Реал», в случае осечки «Атлетико» в параллельном матче, мог стать чемпионом Испании. А для «Вильярреала» победа максимум давала место в Лиге Европы следующего сезона. Но особенно на этом команда не зацикливалась - участие в финале Лиги Европы еще текущего розыгрыша дает куда более серьезную возможность попасть в Лигу чемпионов.

После начала игры забылись все предматчевые расписания. «Вильярреал» был более активным, особенно на левом фланге, где выделялся Педраса. Но ничего существенного мадридцы не позволили сделать соперникам. Милитао был настоящей скалой, идеально играя корпусом и не давая соперникам даже зацепиться за мяч. А его напарник по центру защиты Варан едва не оказался в нокауте, когда получил страшный удар в голову мячом от Гаспара, лежа на газоне. К счастью, все закончилось хорошо.

Между тем в параллельном матче «Вальядолид» забил. Сложилось впечатление, что игроки «Реала» узнали об этом и расслабились. Иначе никак нельзя объяснить то бездействие и хаос в своей штрафной, когда после сумбура на ударной позиции оказался Пино. Удар юного футболиста над Куртуа оказался точным - «Реал», как и «Атлетико», тоже пропустил!

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Как ни странно, в эти минуты, кроме активного Бензема (Карим, без сомнения, лучший игрок вечера в мадридцев), на поле выделялся только молодой Мигель Гутьеррес, который успевал и проходить по флангу, и навешивать, и зарабатывать фолы на себе, и отводить опасность от своих ворот. И все же голевой момент для своей команды создал опытный француз - отобрал мяч, партнеры потеряли, снова отобрал, вывел на ударную позицию Модрича. Лука ошибся, хотя вполне мог забивать, пробивая метров с 12 слева при входе в штрафную. Были еще претензии на пенальти за игру рукой у гостей, но там, скорее, мяч нашел руку.

До конца тайма запомнился еще проход по центру от Капу и удар выше ворот с линии штрафной зоны. Что делали в эти секунды опорники «Реала» - вопрос.

На поле после перерыва вышла, казалось, только одна команда. «Сливочные» побежали забивать и могли делать это несколько раз. Милитао пробил головой выше, Винисиус мог пройти, но не мог ударить.

А Бензема забил - головой после навеса Каземиро! Начались празднования, но вмешался VAR - повторы показали, что Карим был в сантиметровом офсайде. «Атлетико» тем временем сравнял счет ...

Зидан пошел ва-банк, используя все разрешенные замены задолго до конца игры. Но они не принесли ничего - на поле был заметен один Бензема. Француз несколько раз мог забивать, но напомнил себе моложе, когда его реализацию не критиковал только ленивый. «Атлетико» же забил второй гол.

В конце концов Бензема добился своего - за три минуты до окончания основного времени получил мяч от Родриго и всадил его под перекладину! Шансы на чемпионство значительно выросли! Более того - голевой пас от Карима на Модрича позволил «Реалу» вырвать-таки победу в этом сложнейшем матче за минуты до конца основного времени, но ... Географические соседи больше не пропустили.

Сегодня в Мадриде будет празднование чемпионства, но подопечные Зидана не имеют к этому никакого отношения. А в следующем сезоне мы, вероятно, увидим совершенно другой «Реал» - с новыми игроками, с новым тренером.

Чемпионат Испании. 38 тур.

«Реал» - «Вильярреал» - 2:1.

Бензема, 87, Модрич, 90+2 - Пино, 20.

«Реал»: Куртуа, Одриосола (Начо, 69), Варан, Милитао, Гутьеррес (Марсело, 69), Вальверде, Каземиро (Мариано, 69), Модрич, Винисиус (Иско, 59), Бензема, Асенсио (Родриго, 59).

«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Альбиоль, Гаспар, Пау Торрес, Парехо, Капу (Пенья, 66), Джереми Пино (Алькасер, 81), Тригерос (Гомес, 86), Ж. Морено (Раба, 81), Бакка (Коклен, 66).

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Стадион: «Альфредо ди Стеффано» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - ВИЛЬЯРРЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА