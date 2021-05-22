38-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Вильярреал
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал — Вильярреал — 2:1. Видео голов и обзор матча

«Сливочные» победили, но золотые медали Ла Лиги достались «Атлетико»

  • 22.05.2021 23:45
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Реал — Вильярреал — 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Эта победа не помогла «сливочным» завоевать золотые медали Ла Лиги. Чемпионат выиграл мадридский «Атлетико» с 86-ю очками в активе, «Реал» с 84-мя очками остался на втором месте.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Реал» — «Вильярреал» — 2:1
Голы: Бензема, 87, Модрич, 90 — Пино, 20

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
87' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
20' ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua

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