В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
Эта победа не помогла «сливочным» завоевать золотые медали Ла Лиги. Чемпионат выиграл мадридский «Атлетико» с 86-ю очками в активе, «Реал» с 84-мя очками остался на втором месте.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Реал» — «Вильярреал» — 2:1
Голы: Бензема, 87, Модрич, 90 — Пино, 20
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.