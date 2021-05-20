В субботу, 22 мая, состоится матч заключительного 38-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» на домашнем стадионе «Альфредо ди Стефано» примет «Вильярреал». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Реал Мадрид»

Команда Зинедина Зидана за тур до конца сезона располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от мадридского «Атлетико» на два очка. Для того, чтобы «сливочные» выиграли титул, нужно, чтобы «матрасники» потеряли очки в параллельном матче с «Вальядолидом», который одной ногой уже в Сегунде, а «Реал» в свою очередь взял три очка.

Букмекеры и эксперты считают такой сценарий едва ли не фантастическим, но все же шансы есть, а потому подопечные Зидана сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Похоже, украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне уже так и не дебютирует за «Реал» в чемпионате.

Единственный официальный поединок за основную команду наш соотечественник провел в Кубке в январе нынешнего года, однако он сложился для Лунина провально. Тогда «Реал» полурезервным составом проиграл клубу третьего дивизиона Испании «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Короля (1:2).

«Вильярреал»

Для команды Унаи Эмери важнейшим матчем сезона будет финал Лиги Европы, в котором ей 26 мая будет противостоять английский «Манчестер Юнайтед». Если «желтая субмарина» выиграет еврокубок, то получит долгожданную путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если же обыграть «красных дьяволов» не удастся, «Вильярреал» может остаться даже без Лиги Европы.

После 37 туров подопечные Эмери занимают седьмое место в Примере, которое дает путевку в Лигу конференций. Но в случае победы «Вильярреал» может подняться выше, хотя, как и в случае с «Реалом», многое будет зависеть и от исходов параллельных встреч соседей по турнирной таблице. Так что обе команды будут мотивированы.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Одриосола, Рамос, Начо, Марсело, Вальверде, Модрич, Каземиро, Асенсио, Бензема, Жуниор.

«Вильярреал»: Асенсио – Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Педраса, Гомес, Парехо, Тригерос, Бакка, Морено, Алькасер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «сливочные» в данном матче одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

22 мая, суббота