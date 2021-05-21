38-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Вильярреал
22.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Реал - Вильярреал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 38 тура испанской Ла Лиги

  • 21.05.2021 15:03
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Реал - Вильярреал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 мая, состоится поединок 38 тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Матч пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Альфредо ди Стефано», начало в 19:00.

Розыгрыш чемпионата Испании подходит к концу. Его смело можно назвать аттракционом невиданной щедрости - «Атлетико», «Реал» или «Барселона» уже давно могли бы стать чемпионами, но в последних турах массово теряли очки и не пользовались осечками конкурентов. Наиболее щедрыми оказались каталонцы, которые перед последним туром благополучно выпали из чемпионской гонки. Поэтому золото Примеры разыграют два мадридские клубы. Легче будет «Атлетико», ведь всё зависит только от них - если подопечные Симеоне выиграют свой матч, то могут начинать праздновать. А в случае потери очков будут нюансы. Этой потери очков как раз ждет «Реал» - «сливочные» отстают от соседей на два балла, поэтому им нужно будет выигрывать свой матч с «Вильярреалом» и ждать любую осечку конкурентов, неважно, ничью или поражение. Почему-то, несмотря на прогнозы экспертов и букмекеров, есть ощущение, что «Реал» будет праздновать победу в этом непростом сезоне. Как оно будет на самом деле, увидим уже в субботу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал».

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Источник — Sport.ua

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