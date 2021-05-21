Симона ХАЛЕП: «Пропуск Ролан Гаррос идет против моих спортивных принципов»

Теннисистка Симона Халеп прокомментировала свое решение сняться с крупного турнира Ролан Гаррос.
«Я вынуждена с огорчением объявить о снятии с Ролан Гаррос. К сожалению, проблемы с ногой требуют больше времени на восстановление. А времени как раз не остается. Пропуск турнира Большого шлема идет против моих спортивных принципов, но это правильное решение».
«Жаль, что я не смогу быть на турнире в Париже, но я сосредоточусь на восстановлении. Жду Ролан Гаррос-2022», - написала Халеп на своей странице в Twitter.
Главная цель румынки на этот сезон – золотая медаль на Олимпиаде (24 июля - 1 августа). Также она планирует восстановиться до Уимблдона (28 июня - 11 июля).
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.