Симона ХАЛЕП: «Пропуск Ролан Гаррос идет против моих спортивных принципов»

Третья ракетка мира пропускает крупный турнир

  • 21.05.2021 18:13
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Симона ХАЛЕП: «Пропуск Ролан Гаррос идет против моих спортивных принципов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Теннисистка Симона Халеп прокомментировала свое решение сняться с крупного турнира Ролан Гаррос.

«Я вынуждена с огорчением объявить о снятии с Ролан Гаррос. К сожалению, проблемы с ногой требуют больше времени на восстановление. А времени как раз не остается. Пропуск турнира Большого шлема идет против моих спортивных принципов, но это правильное решение».

«Жаль, что я не смогу быть на турнире в Париже, но я сосредоточусь на восстановлении. Жду Ролан Гаррос-2022», - написала Халеп на своей странице в Twitter.

Главная цель румынки на этот сезон – золотая медаль на Олимпиаде (24 июля - 1 августа). Также она планирует восстановиться до Уимблдона (28 июня - 11 июля).

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Источник — Twitter

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