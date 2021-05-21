Симона Халеп не сыграет на Ролан Гаррос

Третья ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции, который пройдет с 30 мая по 13 июня.



Чемпионке 2018 года пришлось пойти на такой шаг из-за травмы, полученной на соревнованиях в Риме.



Отметим, что Халеп впервые пропускает Ролан Гаррос, где также побеждала и на юниорском уровне(2008).



Главная цель румынки на этот сезон – золотая медаль на Олимпиаде (24 июля - 1 августа). Также она планирует восстановиться до Уимблдона (28 июня - 11 июля).