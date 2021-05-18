Синякова нанесла поражение Серене Уильямс на турнире в Парме

Легендарная американка Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в Парме.



Поражение ей нанесла чешка Катерина Синякова (№68 WTA).



Парма. Второй круг

Серена Уильямс (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:7(4), 2:6



Отметим, что это третий матч Уильямс на грунте в этом году и второе поражение.