Синякова нанесла поражение Серене Уильямс на турнире в Парме

Американка проиграла в двух сетах

  • 18.05.2021 18:15
  • 459 просмотров
  • 2 комментария
Синякова нанесла поражение Серене Уильямс на турнире в Парме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная американка Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в Парме.
 
Поражение ей нанесла чешка Катерина Синякова (№68 WTA).
 
Парма. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:7(4), 2:6
 
Отметим, что это третий матч Уильямс на грунте в этом году и второе поражение.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:21
    0
    а если не верить в эти все теории заговоров, то здорово её поражения на шлемах от Кербер (от Халеп, от Муги ... от БЬЯНКИ) подкосили ...
    НО в 40+ еще может ТБШ зарулить а-ля Гор в начале 20-ого века или тысячник (Мастерс/Премьер) а-ля Панчо Гонсалес в нач. 1970х
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:18
    0
    если ничего не напутал, то у крошки СИ в 24 посл. турнирах только 1 титул ...
    неужели терапевтическое исключение не выдали по 3-ьему или 4-ому кругу?
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:21
    0
    а если не верить в эти все теории заговоров, то здорово её поражения на шлемах от Кербер (от Халеп, от Муги ... от БЬЯНКИ) подкосили ...
    НО в 40+ еще может ТБШ зарулить а-ля Гор в начале 20-ого века или тысячник (Мастерс/Премьер) а-ля Панчо Гонсалес в нач. 1970х
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:18
    0
    если ничего не напутал, то у крошки СИ в 24 посл. турнирах только 1 титул ...
    неужели терапевтическое исключение не выдали по 3-ьему или 4-ому кругу?
    Ссылка
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