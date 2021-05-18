Синякова нанесла поражение Серене Уильямс на турнире в Парме

Легендарная американка Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в Парме.
Поражение ей нанесла чешка Катерина Синякова (№68 WTA).
Парма. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:7(4), 2:6
Отметим, что это третий матч Уильямс на грунте в этом году и второе поражение.
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Источник — Sport.ua
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НО в 40+ еще может ТБШ зарулить а-ля Гор в начале 20-ого века или тысячник (Мастерс/Премьер) а-ля Панчо Гонсалес в нач. 1970х
неужели терапевтическое исключение не выдали по 3-ьему или 4-ому кругу?
НО в 40+ еще может ТБШ зарулить а-ля Гор в начале 20-ого века или тысячник (Мастерс/Премьер) а-ля Панчо Гонсалес в нач. 1970х
неужели терапевтическое исключение не выдали по 3-ьему или 4-ому кругу?
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