Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мои юристы разберутся с этими публикациями в СМИ»

Временно отстраненная от соревнований украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала статью издания Der Spiegel о том, что её отец попросил бывшего парня спортсменки взять на себя вину за положительный результат теста на допинг.

«Возможно, вы видели недавнюю статью в СМИ обо мне и моем деле. Я могу сказать, что эта история не соответствует действительности и дискредитирует меня. Мои юристы разберутся с этими публикациями.

Я уверена, что как только у меня будет возможность представить доказательства на полном слушании по этому делу, я буду освобождена.

Поскольку текущее разбирательство носит конфиденциальный характер, в настоящее время я больше ничего не могу сказать», - написала Ястремская.

Напомним, что официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. Ранее были отклонены все апелляции украинки об отмене временного отстранения от соревнований.