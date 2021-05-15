Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мои юристы разберутся с этими публикациями в СМИ»

Украинская теннисистка – о скандальном материале о попадании допинга в её организм

  • 15.05.2021 08:36
  • 901 просмотр
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мои юристы разберутся с этими публикациями в СМИ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Временно отстраненная от соревнований украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала статью издания Der Spiegel о том, что её отец попросил бывшего парня спортсменки взять на себя вину за положительный результат теста на допинг.

«Возможно, вы видели недавнюю статью в СМИ обо мне и моем деле. Я могу сказать, что эта история не соответствует действительности и дискредитирует меня. Мои юристы разберутся с этими публикациями.

Я уверена, что как только у меня будет возможность представить доказательства на полном слушании по этому делу, я буду освобождена.

Поскольку текущее разбирательство носит конфиденциальный характер, в настоящее время я больше ничего не могу сказать», - написала Ястремская.

Напомним, что официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. Ранее были отклонены все апелляции украинки об отмене временного отстранения от соревнований.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.05.2021 08:50
    0
    Може все таки краще співати?!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.05.2021 08:50
    0
    Може все таки краще співати?!
    Ссылка
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