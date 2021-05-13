Козлова вылетела во втором раунде турнира ITF в Испании

Сегодня Катерина Козлова вылетела во втором раунде грунтового турнира ITF в Ла Бисбаль д’Эмпора (Испания). Украинка в трех сетах уступила Джессике Пьери из Италии. Матч продолжался 2 часа и 8 минут.
2-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Джессика Пьери (Италия) – 0:6, 6:3, 4:6
Вчера в первом раунде Козлова обыграла японку Тихиро Мурумацу.
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Источник — Sport.ua
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