Козлова уверенно прошла во второй круг турнира в Испании

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно прошла во второй круг испанского грунтового турнира ITF La Bisbal D'Emporda.
Козлова в двух сетах обыграла представительницу Японии Тихиро Мурамацу - 6:4, 7:5.
Ранее Мурамацу была в составе сборной Японии, которая уступила Украине на Кубке Билли Джин Кинг.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.