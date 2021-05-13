34-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
13.05.2021 20:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 34 тура Английской Премьер-лиги

  • 13.05.2021 01:24
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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 мая, состоится перенесенный поединок 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 22:15.

Игра должна была состояться 2 мая, но ее перенесли после того, как фанаты «Манчестера» ворвались на стадион с протестами против семьи Глейзеров. Но матч все-таки состоится. В нем, чтобы гарантировать себе второе место, «красным дьяволам» нужно только побеждать. Если, конечно, для «Манчестера» это принципиально - Лига чемпионов и так никуда не денется, а Суперлига умерла. В свою очередь, «Ливерпуль» еще надеется на попадание в топ-4, но для этого нужно будет чудо. И первым составляющим этого чуда должна быть победа над «МЮ» .

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

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