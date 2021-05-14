ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «В начале матча МЮ был лучше, но мы адаптировались»

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен результатом.
Смотрите пресс-конференцию наставника «красных»:
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Источник — Sport.ua
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