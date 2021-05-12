В четверг, 13 мая, состоится перенесенный матч 34 тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Чемпионский титул досрочно выиграл «Манчестер Сити», так что «Юнайтед» ведет борьбу за серебряные медали. За 35 сыгранных поединков команда Уле Гуннара Сульшера набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Лестер», который идет третьим, на четыре балла. Так что в чемпионате для обеспечения серебра достаточно набрать три очка в оставшихся трех матчах.
Еще одной важной задачей для «Манчестер Юнайтед» будет выиграть Лигу Европы. Команда дошла до финала и сыграет 26 мая за трофей с испанским «Вильярреалом». Если обе задачи удастся выполнить, то для «красных дьяволов» сезон получится довольно успешным.
Чего не скажешь о «Ливерпуле», который о Лиге чемпионов на ближайший год уже может забыть, а при неудачном стечении обстоятельств может и вовсе остаться без еврокубков. За 34 матча команда Юргена Клоппа набрала 57 баллов и опережает «Эвертон», который располагается на восьмой строчке, всего лишь на два очка.
Так что больше мотивированы будут все же гости, ведь у них уже может и нет права на ошибку, однако «Манчестер Юнайтед» тоже будет играть на победу. В пользу подопечных Клоппа говорит тот факт, что у «Манчестер Юнайтед» был всего день для отдыха после матча с «Лестером» (1:2). Впрочем, предстоящий матч вполне может завершиться ничьей, явного фаворита нет.
Ориентировочные составы
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, Байи, Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Погба, Рэшфорд.
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александр-Арнольд, Филлипс, Алькантара, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане, Фирмино.
13 мая, четверг
|«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
|Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22:15
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 2:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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