34-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
13.05.2021 20:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Перенесенный матч 34-го тура АПЛ

  • 12.05.2021 14:58
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 мая, состоится перенесенный матч 34 тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Чемпионский титул досрочно выиграл «Манчестер Сити», так что «Юнайтед» ведет борьбу за серебряные медали. За 35 сыгранных поединков команда Уле Гуннара Сульшера набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Лестер», который идет третьим, на четыре балла. Так что в чемпионате для обеспечения серебра достаточно набрать три очка в оставшихся трех матчах.

Еще одной важной задачей для «Манчестер Юнайтед» будет выиграть Лигу Европы. Команда дошла до финала и сыграет 26 мая за трофей с испанским «Вильярреалом». Если обе задачи удастся выполнить, то для «красных дьяволов» сезон получится довольно успешным.

Чего не скажешь о «Ливерпуле», который о Лиге чемпионов на ближайший год уже может забыть, а при неудачном стечении обстоятельств может и вовсе остаться без еврокубков. За 34 матча команда Юргена Клоппа набрала 57 баллов и опережает «Эвертон», который располагается на восьмой строчке, всего лишь на два очка.

Так что больше мотивированы будут все же гости, ведь у них уже может и нет права на ошибку, однако «Манчестер Юнайтед» тоже будет играть на победу. В пользу подопечных Клоппа говорит тот факт, что у «Манчестер Юнайтед» был всего день для отдыха после матча с «Лестером» (1:2). Впрочем, предстоящий матч вполне может завершиться ничьей, явного фаворита нет.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, Байи, Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Погба, Рэшфорд.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александр-Арнольд, Филлипс, Алькантара, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане, Фирмино.

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13 мая, четверг

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22:15
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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