13 мая прошел перенесенный поединок 34-го тура чемпионата Англии.
Смотрите видео голов и обзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:4.
Голы: Фернандеш, 10, Рэшфорд, 68 – Жота, 34, Фирмино, 45+3, 47, Салах, 90.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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