34-й тур
Ман Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:4. Бешеная перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура чемпионата Англии

  • 14.05.2021 04:22
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Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:4. Бешеная перестрелка. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая прошел перенесенный поединок 34-го тура чемпионата Англии.

Смотрите видео голов и обзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:4.

Голы: Фернандеш, 10, Рэшфорд, 68 – Жота, 34, Фирмино, 45+3, 47, Салах, 90.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
68' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
47' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
45' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
34' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
10' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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