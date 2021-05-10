Роман САНЖАР: «Это важная ничья с точки зрения психологии»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал ничью со «Львовом» (1:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«С точки зрения турнирных задач, то, конечно, это очко ничего нам не дает. Но это важная ничья с точки зрения психологии. У команды был очень сложный сезон и, честно говоря, ребята были просто опустошены, психологически подавлены. В этом плане обстановка была тяжелой. Многие выбыли из-за травм. На сегодняшней игре у нас осталось всего 14 человек в заявке.

Матч получился хорошим. Мы больше контролировали мяч, выглядели конструктивнее соперника, но пропустили гол. Львов построил свою игру на контратаках, у них тоже были моменты… Мы доминировали, но та внутренняя неуверенность в себе сильно нам мешала воплотить наше преимущество в забитый гол.

Хорошо, что именно так все сложилось и мы смогли сравнять счет. Рад за Хамелюка, молодой парень вышел, забил… Я попытался задействовать в этих двух играх максимальное количество футболистов, чтобы лучше познакомиться с их возможностями именно в игре.

В принципе о каждом футболисте я уже имею определенное представление. Мы получили информацию и понимание куда нам двигаться дальше. У 70% игроков заканчиваются контракты, поэтому летом нам предстоит большая работа. От того, как мы ее проведем будут зависеть наши задачи на следующий сезон. Могу сказать одно: нам нужны изменения», - сказал Санжар.