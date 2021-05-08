26-й тур
Львов
0 : 0
Олимпик Д
09.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.05.2021 17:29
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ПФК Львов – Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Олимпик

В субботу, 8-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и донецкий «Олимпик». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Борьба за выход из зоны вылета в нашем национальном первенстве уже не имеет особого смысла. Однако, каким бы мог получиться горячим последний тур для «олимпийцев», если бы «Минай» не провалил финальный отрезок сезона! Роман Санжар, вслед за не оправдавшим надежд Юрием Калитвинцевым, подобрал проблемный коллектив, но сходу не смог дать вместе с ним первый результат, уступив «Руху» (0:3). Теперь, дончанам предстоит еще одна игра против львовской команды, которая также набрала ход в концовке сезона, и спокойно справилась с задачей выживания. Предугадать исход будет достаточно сложно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Олимпик».

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Источник — Sport.ua

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