В субботу, 9-го мая, состоялся поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ПФК «Львов» и донецкий «Олимпик» поделили очки.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
ПФК «Львов» – «Олимпик» - 1:1
Ренан, 28 – Хамелюк, 86
Обзор матча
Гол Ренана
Лучшие моменты первого тайма
Гол Хамелюка
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Хамелюк (Олимпик Д).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан (Львов).
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Источник — Sport.ua
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