В воскресенье, 9 мая, «Львов» в заключительном матче 30-го чемпионата будет принимать «Олимпик», которого еще ни разу не побеждал в УПЛ на своем поле. «Олимпийцы» несколько дней назад уже выступали на «Арене Львов», уступив с разгромным счетом в матче против «Руха», и настроены на этот раз вернуться из Львова не с пустым багажом очков.

«Львов» и «Олимпик» ранее провели уже 9 матчей в Премьер-лиге, и львовская команда побеждала только один раз, а «олимпийцы» - трижды. Чаще всего соперники играли вничью, как и в матче первого круга, когда счет был 1:1. На своем поле львовский клуб провел уже четыре поединка с «олимпийцами», в которых по два раза сыграл вничью и уступил гостям. В предыдущем же домашнем матче с «олимпийцами» «Львов» потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Для донецкого клуба, кстати, эта победа остается крупнейшей в УПЛ до сих пор.

К матчу со «Львовом» «олимпийцы» подошли, имея пропускной клубный рекордный сериал, который с 27 сентября прошлого года продолжается в чемпионате 22 (!) матча - 42 гола. А безвыигрышная выездная серия «Олимпика» насчитывает уже 9 игр: ничья и восемь поражений. Однако, самое главное для донецкого клуба то, что он сохранил прописку в УПЛ на следующий сезон. Новый-старый тренер «Олимпика» Роман Санжар после поражения в прошлом туре от «Руха» отметил: «Для себя я получил много информации. Должно быть море работы. Для начала нужно постараться достойно завершить этот сезон. За второй тайм я могу свою команду похвалить. Они терпели, не сдались - молодцы».

«Львов» в прошлом туре уступил «Ингульцу», и послематчевая риторика Анатолия Бессмертного была схожа: «Главная задача, которую поставило руководство клуба, мы с ребятами выполнили. Команда осталась в Премьер-лиге. Это - самое главное». Кстати, при Бессмертном «Львов» на своем поле не проигрывает уже 5 матчей подряд - четыре победы и ничья с «Рухом».

«Изюминкой» матча станет и дебют в УПЛ арбитра Анастасии Романюк из Ивано-Франковска, которая до этого провела 27 игр в Первой лиге. Романюк станет уже второй женщиной-арбитром в поле в украинских чемпионатах, составив компанию Екатерине Монзуль. Что касается круглых цифр вокруг матча, то игроки «Олимпика» могут забить 100-й гостевой гол в УПЛ (еще 2 мяча) или на полях соперников 30-й раз сыграть вничью.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Костик, Романчук, Лобай, Бусько, Михоби, Казлаусас, Ныч, Ременяк, Сабино, Брикнер, Захаркив.

«Олимпик»: Кичак, Драме, Векляк, Е. Пасич, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Тейшейра, Таллес, Бенито.

9 мая, воскресенье