Крах надежд в Мариуполе. Десна проиграла и не пробилась на евроарену

Матч заключительного тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и черниговской «Десной» был одним из важнейших, поскольку в нем решалась судьба выхода в еврокубки. Гости в случае победы вышли бы в Лигу конференций, в то время как хозяева были лишены турнирной мотивации.

Завершился поединок совсем не так, как многие предполагали, и подарил болельщикам, которые пришли на стадион имени Владимира Бойко, сразу пять забитых мячей. Хотя начиналось все довольно спокойно.

Открыл счет в матче Ефим Конопля в конце первого тайма. Арендованный у донецкого «Шахтера» правый защитник головой отправил мяч в ворота многих экс-партнеров по академии «горняков». Казалось, что именно «Десна» должна одержать победу.

Однако во втором тайме произошел переломный момент. На 61-й минуте Олег Очеретько сравнял счет в матче, а уже спустя минуту заработал на себе удаление – Домбровский оставил черниговцев вдесятером.

Уже спустя минуту команда Остапа Маркевича реализовала численное большинство и вышла вперед, после чего довела матч до логичной победы. «Десна» посыпалась, а потому приазовцам удалось выиграть с разгромным счетом. Дублем отличился Даниил Сикан, еще один гол на счету Артема Бондаренко.

Для «Мариуполя» это всего лишь шестая победа в сезоне, а «Десна» потерпела восьмое поражение и, финишировав шестой в турнирной таблице, не сумела получить путевку в квалификацию Лиги конференций. Сыграет вместо «северян» в новом турнире полтавская «Ворскла», которая в параллельном матче обыграла «Минай» (2:1), выбывший в Первую лигу.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Мариуполь» – «Десна» – 4:1

Очеретько (61), Сикан (63, 78), Бондаренко (86) – Конопля (44)

Муравский (37), Бондаренко (83) – Гуцуляк (56), Домбровский (58)

Домбровский (62, вторая желтая карточка)

«Мариуполь»: Кравцов, Драмбаев, Мампасси, Муравский (Чоботенко, 55), Меличенко, Чех, Очеретько (Тищенко, 72), Кащук (Бондаренко, 55), Горбунов (Стасюк, 46), Кулиев, Сикан (Плакса, 80)

«Десна»: Паст, Сухоцкий (Мостовой, 69), Гитченко, Тамм (Чепурненко, 83), Конопля, Огиря (Арвеладзе, 83), Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Гуцуляк (Ермаков, 69), Безбородько

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА