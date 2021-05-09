26-й тур
Мариуполь
4 : 1
Десна
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Крах надежд в Мариуполе. Десна проиграла и не пробилась на евроарену

Черниговчане проиграли ключевой матч сезона

  • 09.05.2021 15:46
  • 3225 просмотров
  • 31 комментарий
Крах надежд в Мариуполе. Десна проиграла и не пробилась на евроарену
© ФК Мариуполь

Матч заключительного тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и черниговской «Десной» был одним из важнейших, поскольку в нем решалась судьба выхода в еврокубки. Гости в случае победы вышли бы в Лигу конференций, в то время как хозяева были лишены турнирной мотивации.

Завершился поединок совсем не так, как многие предполагали, и подарил болельщикам, которые пришли на стадион имени Владимира Бойко, сразу пять забитых мячей. Хотя начиналось все довольно спокойно.

Открыл счет в матче Ефим Конопля в конце первого тайма. Арендованный у донецкого «Шахтера» правый защитник головой отправил мяч в ворота многих экс-партнеров по академии «горняков». Казалось, что именно «Десна» должна одержать победу.

Однако во втором тайме произошел переломный момент. На 61-й минуте Олег Очеретько сравнял счет в матче, а уже спустя минуту заработал на себе удаление – Домбровский оставил черниговцев вдесятером.

Уже спустя минуту команда Остапа Маркевича реализовала численное большинство и вышла вперед, после чего довела матч до логичной победы. «Десна» посыпалась, а потому приазовцам удалось выиграть с разгромным счетом. Дублем отличился Даниил Сикан, еще один гол на счету Артема Бондаренко.

Для «Мариуполя» это всего лишь шестая победа в сезоне, а «Десна» потерпела восьмое поражение и, финишировав шестой в турнирной таблице, не сумела получить путевку в квалификацию Лиги конференций. Сыграет вместо «северян» в новом турнире полтавская «Ворскла», которая в параллельном матче обыграла «Минай» (2:1), выбывший в Первую лигу.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Мариуполь» – «Десна» – 4:1

Очеретько (61), Сикан (63, 78), Бондаренко (86) – Конопля (44)

Муравский (37), Бондаренко (83) – Гуцуляк (56), Домбровский (58)

Домбровский (62, вторая желтая карточка)

«Мариуполь»: Кравцов, Драмбаев, Мампасси, Муравский (Чоботенко, 55), Меличенко, Чех, Очеретько (Тищенко, 72), Кащук (Бондаренко, 55), Горбунов (Стасюк, 46), Кулиев, Сикан (Плакса, 80)

«Десна»: Паст, Сухоцкий (Мостовой, 69), Гитченко, Тамм (Чепурненко, 83), Конопля, Огиря (Арвеладзе, 83), Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Гуцуляк (Ермаков, 69), Безбородько

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 17:05
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:21
    Тебе не напоминает такая игра с филигранной игрой
    2017-2020годов Динамо,.
    Мне один в один.
    А ты Xpoint глянь за те сезоны и за эти и помыешл , напоминает или нет
    Если ты конечно знаешь что это такое
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 17:04
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:25
    Ты настроение мне решил поднять, или ты действительно так думаешь???
    По моему это ты всем тут настроение поднимаешь рассказывая об футбольных талантах ФК Собаки
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 09.05.2021 16:32
    0
    Vadum Hrynchuk, 09.05.2021 15:58
    Да люди просто не знают чколько будут давать уе за группу Лиги Конференций
    а чё, клубы будут исчъё и сами платить за игры?
    . .
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:25
    -1
    funcat, 09.05.2021 15:54
    М-да , проиграть этому недоразумению с убогим бей беги вместо футбола
    Десна , что с тобой ?
    Ты настроение мне решил поднять, или ты действительно так думаешь???
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:23
    -1
    funcat, 09.05.2021 15:54
    М-да , проиграть этому недоразумению с убогим бей беги вместо футбола
    Десна , что с тобой ?
    ))) Это конечно жесть)))
    Филигранная игра)))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:21
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Тебе не напоминает такая игра с филигранной игрой
    2017-2020годов Динамо,.
    Мне один в один.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:17
    0
    Марик в прошлом туре в ничью с Динамо сыграли, в этом туре Десну нагнули, и Дырявые скулят что это команда не достойна УПЛ.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:16
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 16:13
    Вы этот колхоз в прошлом туре даже обыграть не смогли, разве это не доказывает того, что команда способна играть в футбол,.
    В большинстве в три ряда стоять у своих ворот , два раза даже связать не могли - выбивая в тупую мяч в перед
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:13
    +1
    0:4 от Шахты, 1:4 от Марика...
    Это уровень Конференций? Хромой Колос и дряблая Ворскла.
    То их пожизненная прописка в тех конфронтациях.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:13
    0
    0:4 от Шахты, 1:4 от Марика...
    Это уровень Конференций? Хромой Колос и дряблая Ворскла.
    То их пожизненная прописка в тех конфронтациях.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:13
    -1
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Вы этот колхоз в прошлом туре даже обыграть не смогли, разве это не доказывает того, что команда способна играть в футбол,.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:12
    +1
    KARABAS55, 09.05.2021 16:09
    Ну ты же своё сурло сунешь в Мариуполь, так почему мне указываешь что делать. Сразу за собой смотри, чемпионы раз в 5 лет, и игры у вас как небыло так и нет.
    Так фармавая помойка - объект всеукраинского порицания
    Или ты думаешь что ваш фарм клуб у кого-то пиетет вызывает ?
    -------
    Самый титулованный клуб страны с отличной филигранной игрой .
    Не чета клубу бомжу
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 16:09
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:06
    Ещё раз для тугих. Команда каждый год с нуля почти, и команда ни разу я не помню чтобы на грани вылета была.
    Она и не будет на грани вылета, так как нельзя терять "+6"
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:09
    -4
    funcat, 09.05.2021 15:54
    М-да , проиграть этому недоразумению с убогим бей беги вместо футбола
    Десна , что с тобой ?
    Ну ты же своё сурло сунешь в Мариуполь, так почему мне указываешь что делать. Сразу за собой смотри, чемпионы раз в 5 лет, и игры у вас как небыло так и нет.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 16:07
    +3
    А в начале и середине сезона многие известные специалисты считали Десну фаворитом в борьбе за бронзу
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:06
    -2
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Ещё раз для тугих. Команда каждый год с нуля почти, и команда ни разу я не помню чтобы на грани вылета была.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 09.05.2021 16:04
    +5
    А всем адекватным черниговским фанам -искренние соболезнования из Львова с пожеланием почаще радоваться самой возможности видеть родную команду в УПЛ
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 16:02
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Прочитал твой коммент и чет в голосину... Какой средняк? Это просто +6
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:02
    +3
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Футбол - это чуждое понятие для этого фармового колхоза
    Даже Минай и тот не так убого смотрелся
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:01
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 15:57
    Ваше Динамо 4-ре года играли в бей - беги, и ничего, 2 место умудрялись брать, так почему Марику нельзя так играть.Короткая у вас память!!!
    Наше Динамо - чемпион Украины с филигранной игрой
    Ты за свои футзалистами ржавыми наблюдай , с их дефективными перекатываниями мяча поперек поля
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 09.05.2021 15:50
    +9
    ФК "ВОРСКЛА" !!! = Юрий МАКСИМОВ !!!


    Но что Ворскла будет делать на лиге конференций ?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 09.05.2021 16:04
    +5
    А всем адекватным черниговским фанам -искренние соболезнования из Львова с пожеланием почаще радоваться самой возможности видеть родную команду в УПЛ
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 16:07
    +3
    А в начале и середине сезона многие известные специалисты считали Десну фаворитом в борьбе за бронзу
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:02
    +3
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Футбол - это чуждое понятие для этого фармового колхоза
    Даже Минай и тот не так убого смотрелся
    Ссылка
    Istm
      Istm, 09.05.2021 15:56
    +3
    Burevesynik, 09.05.2021 15:50
    ФК "ВОРСКЛА" !!! = Юрий МАКСИМОВ !!!


    Но что Ворскла будет делать на лиге конференций ?
    нехай хоч щось зробить. Скільки можна трьом туристам номер відбувати.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 15:54
    +3
    М-да , проиграть этому недоразумению с убогим бей беги вместо футбола
    Десна , что с тобой ?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 09.05.2021 15:54
    +3
    Единственный важный матч в туре и именно в нём надо сомнительно удалить игрока, да Балакин? И так чтоб ВАР не влез - две жёлтых. Второй матч подряд сомнительно удаляет у фаворита игрока и приносит победу андердегогу. Совпадение? Или подрабатываем? А, Балакин?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:16
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 16:13
    Вы этот колхоз в прошлом туре даже обыграть не смогли, разве это не доказывает того, что команда способна играть в футбол,.
    В большинстве в три ряда стоять у своих ворот , два раза даже связать не могли - выбивая в тупую мяч в перед
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 16:02
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Прочитал твой коммент и чет в голосину... Какой средняк? Это просто +6
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:01
    +2
    KARABAS55, 09.05.2021 15:57
    Ваше Динамо 4-ре года играли в бей - беги, и ничего, 2 место умудрялись брать, так почему Марику нельзя так играть.Короткая у вас память!!!
    Наше Динамо - чемпион Украины с филигранной игрой
    Ты за свои футзалистами ржавыми наблюдай , с их дефективными перекатываниями мяча поперек поля
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:13
    +1
    0:4 от Шахты, 1:4 от Марика...
    Это уровень Конференций? Хромой Колос и дряблая Ворскла.
    То их пожизненная прописка в тех конфронтациях.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 16:12
    +1
    KARABAS55, 09.05.2021 16:09
    Ну ты же своё сурло сунешь в Мариуполь, так почему мне указываешь что делать. Сразу за собой смотри, чемпионы раз в 5 лет, и игры у вас как небыло так и нет.
    Так фармавая помойка - объект всеукраинского порицания
    Или ты думаешь что ваш фарм клуб у кого-то пиетет вызывает ?
    -------
    Самый титулованный клуб страны с отличной филигранной игрой .
    Не чета клубу бомжу
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 17:05
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:21
    Тебе не напоминает такая игра с филигранной игрой
    2017-2020годов Динамо,.
    Мне один в один.
    А ты Xpoint глянь за те сезоны и за эти и помыешл , напоминает или нет
    Если ты конечно знаешь что это такое
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 17:04
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:25
    Ты настроение мне решил поднять, или ты действительно так думаешь???
    По моему это ты всем тут настроение поднимаешь рассказывая об футбольных талантах ФК Собаки
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 09.05.2021 16:32
    0
    Vadum Hrynchuk, 09.05.2021 15:58
    Да люди просто не знают чколько будут давать уе за группу Лиги Конференций
    а чё, клубы будут исчъё и сами платить за игры?
    . .
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:21
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:01
    Та Марик хорошая команда. У них каждый год новый коллектив с молодыми юношами. И они умудряются каждый год играть в футбол, да бывают и провалы, но в основном это сильный середняк УПЛ.
    Тебе не напоминает такая игра с филигранной игрой
    2017-2020годов Динамо,.
    Мне один в один.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:17
    0
    Марик в прошлом туре в ничью с Динамо сыграли, в этом туре Десну нагнули, и Дырявые скулят что это команда не достойна УПЛ.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:13
    0
    0:4 от Шахты, 1:4 от Марика...
    Это уровень Конференций? Хромой Колос и дряблая Ворскла.
    То их пожизненная прописка в тех конфронтациях.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 16:09
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 16:06
    Ещё раз для тугих. Команда каждый год с нуля почти, и команда ни разу я не помню чтобы на грани вылета была.
    Она и не будет на грани вылета, так как нельзя терять "+6"
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 09.05.2021 16:00
    0
    Феррекспо и Засушонок те за идею, а Левин таки деловой человек
    Ссылка
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