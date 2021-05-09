26-й тур
Мариуполь
4 : 1
Десна
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна – 4:1. Пока, еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матч 26-го тура УПЛ

  • 09.05.2021 16:38
  • 481 просмотр
  • 1 комментарий
Мариуполь – Десна – 4:1. Пока, еврокубки. Видео голов и обзор матча
© ФК Мариуполь

В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» разгромил черниговскую «Десну», не пустив черниговцев в еврокубки.
 
Украинская Премьер-лига. 26 тур

«Мариуполь» – «Десна» – 4:1

 Очеретько (61), Сикан (63, 78), Бондаренко (86) – Конопля (44)

Обзор матча

Гол Конопли

Лучшие моменты первого тайма

Гол Очеретько

Первый гол Сикана

Удаление Домбровского

Второй гол Сикана

Гол Бондаренко

Лучшие моменты второго тайма

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
78' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Мариуполь).
63' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Мариуполь).
62' Андрей Домбровский (Десна) получает красную карточку.
61' ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Мариуполь).
44' ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Десна).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 09.05.2021 16:45
    0
    Знову Фарма щірих у будку впердоліла? Ось так дітлахи кротячі!
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 09.05.2021 16:45
    0
    Знову Фарма щірих у будку впердоліла? Ось так дітлахи кротячі!
    Ссылка
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