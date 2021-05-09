В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» разгромил черниговскую «Десну», не пустив черниговцев в еврокубки.
Украинская Премьер-лига. 26 тур
«Мариуполь» – «Десна» – 4:1
Очеретько (61), Сикан (63, 78), Бондаренко (86) – Конопля (44)
Обзор матча
Гол Конопли
Лучшие моменты первого тайма
Гол Очеретько
Первый гол Сикана
Удаление Домбровского
Второй гол Сикана
Гол Бондаренко
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Мариуполь).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Мариуполь).
|62'
|Андрей Домбровский (Десна) получает красную карточку.
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Мариуполь).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Десна).
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Источник — Sport.ua
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