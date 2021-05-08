26-й тур
Мариуполь
0 : 0
Десна
09.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура чемпионата Украины

  • 08.05.2021 14:22
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь – Десна. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 9 мая, состоится поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.

Предстоящая встреча имеет огромное значение для команды Александра Рябоконя, ведь победа позволит черниговчанам в следующем сезоне выступать на евроарене. Для мариупольцев матч не будет иметь турнирного значения, но подопечные Остапа Маркевича, несомненно, захотят одержать первую победу на реконструированном домашнем стадионе. Отметим, что азовцы еще никогда не отбирали очки у «Десны» в матчах Премьер-лиги. В первом круге черниговчане обыграли соперников со счетом 2:0. Результативными ударами в той встрече отметились Картушов и Хлёбас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Десна».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности