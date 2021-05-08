В воскресенье, 9 мая, состоится поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.

Предстоящая встреча имеет огромное значение для команды Александра Рябоконя, ведь победа позволит черниговчанам в следующем сезоне выступать на евроарене. Для мариупольцев матч не будет иметь турнирного значения, но подопечные Остапа Маркевича, несомненно, захотят одержать первую победу на реконструированном домашнем стадионе. Отметим, что азовцы еще никогда не отбирали очки у «Десны» в матчах Премьер-лиги. В первом круге черниговчане обыграли соперников со счетом 2:0. Результативными ударами в той встрече отметились Картушов и Хлёбас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Десна».