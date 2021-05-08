26-й тур
Мариуполь
0 : 0
Десна
09.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На гостеприимное море – за еврокубками

  • 08.05.2021 15:14
  • 332 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Мариуполь

По итогам матчей среды-четверга были сняты почти все вопросы сезона, зато до максимального градуса разгорелась интрига вокруг определения последнего от Украины еврокубкового участника. Поделив очки, «Десна» и «Ворскла» отложили спор до воскресенья, и теперь соперники проведут заочную борьбу.

Перед «Мариуполем», сыгравшим в достаточно громкие «нули» с «Динамо», перестала маячить Первая лига, так что приазовцы выйдут на поле безо всякого груза ответственности за результат. Впрочем, домашняя победа на финише сезона не помешает, да и итоговое одиннадцатое место таблицы лучше двенадцатого, так что локальные задачи выглядят заманчиво.

«Сплошные нервы», – охарактеризовал матч против «Ворсклы» Александр Рябоконь, но можно только представить, какие волнения у «Десны» будут в Мариуполе. Переживать придется не только за себя, но и за «Ворсклу», у которой параллельно будет идти матч в Ужгороде. Учитывая ситуацию, сложившуюся в последние дни с «Минаем», вероятность потери очков у полтавчан минимальна. Впрочем, по личным встречам «Десна» сильнее «Ворсклы», поэтому любая победа в Мариуполе гарантирует «Десне» еврокубки.

Пока футболисты Премьер-лиги готовятся к отпуску, у Вячеслава Танковского и Дмитрия Топалова он уже начался – желтые карточки в игре с «Динамо» стали для обоих четвертыми в сезоне. В то же время, вернутся в состав Алексей Быков и Олег Очеретько, из-за дисквалификации наблюдавшие за почетной ничьей только как зрители. «Десна» же приедет в Мариуполь с капитаном команды Владиславом Огирей, удаленным еще с «Колосом».

Четыре матча не знает побед «Десна», чего с командой в УПЛ еще не случалось. У «Мариуполя» безвыигрышная серия составляет уже пять поединков, но для текущего скомканного сезона у азовцев это – обычное дело. А вот что не совсем обычно – новый статус Артема Бондаренко, впервые попавшего в расширенный список сборной Украины. «То, как этот парень работает и живет, как ведет себя в быту – это заслуживает внимания и вызова в сборную. Поздравили Артема всей командой. Поставил его в пример нашим молодым ребятам, что все возможно. Даже из «Мариуполя» можно попасть в национальную сборную», - прокомментировал новость Остап Маркевич.

Если продолжать о статистике, «Мариуполь» – очень «удобный» соперник для «Десны». Черниговская команда обыграла приазовцев в каждом из пяти предыдущих матчей в Премьер-лиге, общая разница мячей 16:1, и половину голов «Десна» забила как раз на стадионе имени Бойко. В декабре соперники встретились в столице (смена локации случилась ввиду сложных погодных условий), и тогда ворота «Мариуполя» поразили Егор Картушов и Дмитрий Хлебас – 2:0 за «Десной».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Мампасси, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Мишнев, Очеретько, Горбунов, Петерман.

«Десна»: Паст, Сухоцкий, Гитченко, Тамм, Конопля, Ермаков, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Гуцуляк, Безбородько.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

9 мая, воскресенье

«Мариуполь» — «Десна»
Мариуполь. Стадион имени В.Бойко. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ – ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности