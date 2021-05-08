По итогам матчей среды-четверга были сняты почти все вопросы сезона, зато до максимального градуса разгорелась интрига вокруг определения последнего от Украины еврокубкового участника. Поделив очки, «Десна» и «Ворскла» отложили спор до воскресенья, и теперь соперники проведут заочную борьбу.

Перед «Мариуполем», сыгравшим в достаточно громкие «нули» с «Динамо», перестала маячить Первая лига, так что приазовцы выйдут на поле безо всякого груза ответственности за результат. Впрочем, домашняя победа на финише сезона не помешает, да и итоговое одиннадцатое место таблицы лучше двенадцатого, так что локальные задачи выглядят заманчиво.

«Сплошные нервы», – охарактеризовал матч против «Ворсклы» Александр Рябоконь, но можно только представить, какие волнения у «Десны» будут в Мариуполе. Переживать придется не только за себя, но и за «Ворсклу», у которой параллельно будет идти матч в Ужгороде. Учитывая ситуацию, сложившуюся в последние дни с «Минаем», вероятность потери очков у полтавчан минимальна. Впрочем, по личным встречам «Десна» сильнее «Ворсклы», поэтому любая победа в Мариуполе гарантирует «Десне» еврокубки.

Пока футболисты Премьер-лиги готовятся к отпуску, у Вячеслава Танковского и Дмитрия Топалова он уже начался – желтые карточки в игре с «Динамо» стали для обоих четвертыми в сезоне. В то же время, вернутся в состав Алексей Быков и Олег Очеретько, из-за дисквалификации наблюдавшие за почетной ничьей только как зрители. «Десна» же приедет в Мариуполь с капитаном команды Владиславом Огирей, удаленным еще с «Колосом».

Четыре матча не знает побед «Десна», чего с командой в УПЛ еще не случалось. У «Мариуполя» безвыигрышная серия составляет уже пять поединков, но для текущего скомканного сезона у азовцев это – обычное дело. А вот что не совсем обычно – новый статус Артема Бондаренко, впервые попавшего в расширенный список сборной Украины. «То, как этот парень работает и живет, как ведет себя в быту – это заслуживает внимания и вызова в сборную. Поздравили Артема всей командой. Поставил его в пример нашим молодым ребятам, что все возможно. Даже из «Мариуполя» можно попасть в национальную сборную», - прокомментировал новость Остап Маркевич.

Если продолжать о статистике, «Мариуполь» – очень «удобный» соперник для «Десны». Черниговская команда обыграла приазовцев в каждом из пяти предыдущих матчей в Премьер-лиге, общая разница мячей 16:1, и половину голов «Десна» забила как раз на стадионе имени Бойко. В декабре соперники встретились в столице (смена локации случилась ввиду сложных погодных условий), и тогда ворота «Мариуполя» поразили Егор Картушов и Дмитрий Хлебас – 2:0 за «Десной».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Мампасси, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Мишнев, Очеретько, Горбунов, Петерман.

«Десна»: Паст, Сухоцкий, Гитченко, Тамм, Конопля, Ермаков, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Гуцуляк, Безбородько.

9 мая, воскресенье