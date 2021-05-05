Козлова завершила выступления на турнире во Франции

Украинка проиграла во втором круге

  • 05.05.2021 15:03
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
Козлова завершила выступления на турнире во Франции
© Getty Images/Global Images Uфkraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 во Франции.
 
В матче второго круга украинка в трех сетах проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии (№115 WTA).
 
Сен-Мало. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 3:6, 7:5, 4:6
 
В первом круге Козлова обыграла француженку Диан Парри.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.05.2021 15:19
    0
    епона...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.05.2021 15:19
    0
    епона...
    Ссылка
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