Козлова завершила выступления на турнире во Франции

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 во Франции.
В матче второго круга украинка в трех сетах проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии (№115 WTA).
Сен-Мало. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 3:6, 7:5, 4:6
В первом круге Козлова обыграла француженку Диан Парри.
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Источник — Sport.ua
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