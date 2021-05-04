Козлова победно стартовала на турнире во Франции

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового турнира WTA 125 во Франции.
В матче первого круга украинка переиграла француженку Диан Парри (№308 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Сен-Мало. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Диан Парри (Франции) – 6:2, 6:3
В следующем раунде Козлова сразится против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№115 WTA).
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Источник — Sport.ua
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