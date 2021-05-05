5 топ-футболистов, которые не выиграли за карьеру ни одного трофея

На высоком уровне можно играть, но ничего не выигрывать…

  • 05.05.2021 14:21
  • 3205 просмотров
  • 2 комментария
5 топ-футболистов, которые не выиграли за карьеру ни одного трофея
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Сон Хын Мин

В последние годы футбол все больше и больше напоминает игру, в которой победа отнюдь не является самой главной задачей. Нет, играют здесь не по олимпийскому принципу ради участия, а, скорее, по маркетингово-финансовому, когда во главу угла ставится стабильное пребывание клуба в топ-4 своей лиги (если вести речь о сильнейших чемпионатах Европы) и регулярные выступления в Лиге чемпионов, чего уже достаточно владельцам для хороших дивидендов.

Возможно, именно по этой причине в современном футболе есть немало топовых игроков, которые к своим годам продолжают играть на высоком уровне, но не имеют никаких трофеев за плечами. Недавно когорту таковых наконец-то покинул словенский страж ворот «Интера» Самир Ханданович, ставший чемпионом Италии с «нерадзурри», что оказалось первым трофеем в карьере 36-летнего кипера. Однако есть другие известные футболисты, все еще сидящие на «голодном пайке». Увидев фамилии некоторых из них, вы наверняка не поверите, что такое вообще возможно…

Гарри МАГУАЙР

Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»


Getty Images/Global Images Ukraine

5 августа 2019 года «Манчестер Юнайтед» совершил рекордный для мирового футбола трансфер защитника, заплатив «Лестеру» 87 миллионов евро за игрока этого амплуа. Гарри Магуайр на тот момент провел всего два сезона в стане «лис», но сумел зарекомендовать себя цепким, мощным и тактически грамотным футболистом оборонительной линии, из-за которого на рынке выстроилась серьезная очередь из топ-клубов.

В настоящий момент Магуайр всерьез прибавил в статусе в команде, являясь ее капитаном. С ним считается Сульшер, и вынуждены это делать собственники, которым недавно Гарри односложно дал понять о несуразности идеи по созданию европейской Суперлиги. Увы, но Магуайр к своим весьма солидным по футбольным меркам 28 годам все еще остается без трофеев в карьере. В «Лестер» он пришел спустя год после сенсационной победы этой команды в английской Премьер-лиге, а последними трофеями «Манчестер Юнайтед» значатся Лига Европы и Суперкубок УЕФА, которые манкунианцы взяли в 2017 году.

Что правда, в этом сезоне у Магуйра с «Юнайтед» есть отличная возможность снова покорить Лигу Европы. Команда Сульшера называется специалистами главным фаворитом на победу в еврокубковом турнире, и сам норвежец, кажется, готов максимально сфокусировать усилия именно на выигрыше этого соревнования, так как все футболисты «Манчестер Юнайтед» уже соскучились жить без трофеев, что было немыслимо в эпоху Алекса Фергюсона.

СОН Хын Мин

Возраст: 28 лет
Гражданство: Южная Корея
Клуб: «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших футболистов за всю историю Южной Кореи Сон Хын Мин к своим 28 годам также остается без трофеев. Он дважды признавался игроком года в «Тоттенхэме» и шесть раз получал звание лучшего футболиста Южной Кореи, но эти приятные индивидуальные титулы вряд ли способны заменить радость от победы в каком-либо командном соревновании.

Вероятно, Сон Хын Мину не повезло, что в свое карьере он не попал в по-настоящему топовый клуб. И «Гамбург», и «Байер», и «Тоттенхэм», где кореец играет с 2015 года по настоящий момент, представляют собой крепкие и солидные команды, но выиграть с ними хоть что-то стоящее Сон Хын Мину никак не удается. Впрочем, на этом уровне он показывает себя великолепно, а потому, возможно, и не стремится прыгать еще выше, где рискует попросту затеряться.

Увы, но в нынешнем сезоне Сон Хын Мину и его «Тоттенхэму» уже также ничего не светит. Команда, которая недавно осталась без вожака Жозе Моуриньо, банально доиграет сезон в АПЛ в надежде пробиться в еврокубки на следующий год. Португальского тренера в свое время звали вовсе не ради таких сомнительных баталий, а потому его уход выглядит весьма логичным, равно как назревает и отъезд Сон Хын Мина в другой клуб, если кореец все-таки хочет успеть что-то еще выиграть на профессиональном уровне…

Раджа НАИНГГОЛАН

Возраст: 32 года
Гражданство: Бельгия
Клуб: «Кальяри»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще каких-то пять лет назад Раджа Наингголан входил в когорту лучших центральных полузащитников европейского футбола, но ныне его карьера, очевидно, идет в сторону угасания. В 2014-м бельгиец перебрался в «Рому», где быстро зарекомендовал себя и спустя четыре сезона за 38 миллионов евро перешел в «Интер». В миланском клубе на хорошем уровне Раджа сумел провести лишь один сезон, после чего клуб предпочел подыскать для него другой вариант продолжения карьеры. С тех пор, по сути, Наингголан на правах аренды выступает за «Кальяри», в котором когда-то осуществлял первые успешные «пробы пера» в Серии А.

Увы, но ни с «Ромой», ни с «Интером» Наингголан так и не сумел что-либо выиграть. Стан «нерадзурри» он покинул не вовремя, из-за чего не получил «золото» нынешнего розыгрыша Серии А. Летом договор аренды Раджи истечет, и он будет обязан снова вернуться в «Интер», но велика вероятность, что в этом клубе его снова не пожелают видеть и спровадят куда-то еще.

Возможно, перед выходом на футбольную пенсию Наингголан прельстится возможностью поиграть в менее конкурентном чемпионате, чем итальянский, и там сумеет разжиться кубками и медалями, но пока карьера Раджи – это явно не история о трофеях…

Гарри КЕЙН

Возраст: 27 лет
Гражданство: Англия
Клуб: «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine

О карьере Гарри Кейна вряд ли имеет смысл что-либо долго рассказывать. Не считая арендных соглашений, этот форвард все время играет за родной «Тоттенхэм», с которым пока не отчаивается выиграть что-то серьезное и доказать, что «шпоры» - это не такой уж и неудачник, которым его делают окружающие (хотя отсутствие трофеев как раз и говорит об обратном).

В «Тоттенхэме» Кейн банально уперся в потолок. Он дважды выигрывал бомбардирскую гонку в английской Премьер-лиге, но каждый раз «шпорам» это ничего не давало в битве за чемпионство. В 2019 году «Тоттенхэм» неожиданно для многих пробился в финал Лиги чемпионов, но там уступил соотечественникам из «Ливерпуля» со счетом 0:2, вновь оставшись на второстепенных ролях.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года, и пока неизвестно, как сложится ближайшее будущее Гарри. Поговаривают, что он очень устал без титулов, и хочет летом перебраться в команду, с которой наконец-то сможет побеждать в турнирах, но эти слухи появляются не впервой. По этой причине, и сейчас нет уверенности, что Кейн все-таки покинет «Тоттенхэм», ведь для болельщиков этой команды он является кумиром и идеалом преданности команде. Возможно, моральный аспект в очередной раз перевесит, и Гарри будет продолжать упорно колотить мячи за «Тоттенхэм» в надежде, что когда-то это все-таки принесет команде долгожданный трофей.

Эдуар МЕНДИ

Возраст: 29 лет
Гражданство: Сенегал
Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

До нынешнего сезона откровенно немногие слышали о персоне Эдуара Менди, который всю свою карьеру провел во Франции, где дошел до «Ренна». В стане «красно-черных» африканец отыграл лишь один сезон, обратив на себя внимание представителей «Челси», который в сентябре минувшего года и выкупил контракт кипера у бретонцев за 24 миллиона евро.

Менди быстро удалось стать ключевым вратарем «Челси», заставив болельщиков напрочь забыть о дорогостоящем, но не оправдывавшем доверие Кепе Аррисабалаге. Более того, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов сенегалец установил рекорд по «сухим» матчам, проведя таковых в количестве семи штук из десяти! Во многом благодаря солидной игре Менди «синим», несмотря на неудачу в английской Премьер-лиге, удается оставаться «в гонке» за трофеи. Ныне «Челси» продолжает участвовать в Лиге чемпионов, а 15 мая проведет финальный матч Кубка Англии против «Лестера».

Понятное дело, что до «Челси» 29-летний Менди не имел шансов рассчитывать на серьезные трофеи, да и вообще каких-либо триумфов его карьера, увы, пока не знала. Но с «синими», если Эдуар сохранит свою нынешнюю надежность, есть хорошие шансы, что эта тенденция на зрелом этапе карьеры кипера будет исправлена.

Текст: meta.ua/sport

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Юрий Штемберг, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    VVO
    online
      VVO, 05.05.2021 15:10
    +2
    Стаття взагалі ні про що. Так, писанина аби написати. Жоден з даних футболістів ще не завершив кар'єру, Тай яким боком тут опинився Наінгголан?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 14:48
    -1
    Та похрен нам на Хо Ши Мина.
    Но Гарри Кейн : "Мне 27 лет, но я ж не лох!".
    Бежать, бежать...
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 05.05.2021 15:10
    +2
    Стаття взагалі ні про що. Так, писанина аби написати. Жоден з даних футболістів ще не завершив кар'єру, Тай яким боком тут опинився Наінгголан?
    Ссылка
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