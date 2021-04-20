Капитан Ман Юнайтед поскандалил с Вудвордом относительно Суперлиги

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выразил недовольство тем, что руководство клуба приняло решение войти в Европейскую Суперлигу
Как сообщает источник, у Магуйара произошел конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Футболист высказал функционеру свое недовольство. Реакция Вудворда остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что 19 апреля состоялась встреча между исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом и командой.
Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.
Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.
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Источник — Daily Mail
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