Капитан Ман Юнайтед поскандалил с Вудвордом относительно Суперлиги

Гарри Магуайр недоволен созданием нового турнира

  • 20.04.2021 15:04
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Капитан Ман Юнайтед поскандалил с Вудвордом относительно Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выразил недовольство тем, что руководство клуба приняло решение войти в Европейскую Суперлигу

Как сообщает источник, у Магуйара произошел конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Футболист высказал функционеру свое недовольство. Реакция Вудворда остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что 19 апреля состоялась встреча между исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом и командой.

Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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Источник — Daily Mail

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