Устал без трофеев. Кейн намерен покинуть Тоттенхэм

27-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб будущим летом.

Футболиста не устраивает то, что «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея за последние 13 лет. Последней каплей для футболиста стало недавнее поражение «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне бомбардир провел за «шпор» 44 матча во всех турнирах, где забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €120 миллионов.