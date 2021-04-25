Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень серьезно готовились к игре с Минаем»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от победы днепрян в матче против «Миная» (3:0).

- Мы максимально серьезно готовились к «Минаю», потому что увидели, на что они способны, против «Десны». Фавориты не всегда побеждают, но мы были настроены хорошо. И победили, думаю, заслуженно. В первом тайме структура и организация игры была совершенной. Во втором тайме изменение системы несколько игру нарушило, но разыгрались быстро. Во втором тайме имели моменты, даже лучше, чем в первом. В общем, повторюсь, победили заслуженно, и я поздравляю ребят с игрой.

- Перед игрой напоминали о счете первого круга?

- Это было одним из мотивационных факторов. Та игра запала нам в душу. Мы готовились очень серьезно, и мотивация у всех ребят зашкаливала. Несмотря на место «Миная» в таблице, мы видели, на что они способны, и вышли с уважением к сопернику. Не расслаблялись, и несколько розыгрышей получились очень хорошими, что радует. Радует и то, что провели шестой матч на ноль во втором круге. Это означает, что команда солидная, тактически грамотная.

- Судя по составу, вы услышали болельщиков?

- И не только сегодня услышал болельщиков. Сегодня получили практику ребята, которые играли меньше, особенно Билл и Ярмолюк. Болельщики хотят видеть их больше на поле, потому что это молодые пацаны с большой перспективой. Также сыграл Вагнер. От всех них ждем большего, и они будут получать свои минуты. В то же время сейчас нет причин, чтобы снимать с игры кого-то из основного состава. Надо заслужить свое время и быть готовым выполнять важную работу не 20 минут или тайм, а все 95 минут.

- Сможет ли команда удивить «Шахтер»? И что с Логиновым и Назаренко?

- Думаю, они уже успеют восстановиться до окончания сезона. А Пихалёнок с понедельника начнет тренировки с командой. Он занимается уже несколько дней индивидуально, боль не чувствует, поэтому должны подготовить немножко его к следующим играм. Конечно, нас ожидает тяжелый матч, в котором фаворитом является «Шахтер». Ничего удивительного здесь нет. Будем готовиться серьезно, без давления. Просто хотим показать хороший футбол.