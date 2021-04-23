23-й тур
Днепр-1
0 : 0
Минай
24.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.04.2021 18:56
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Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В субботу, 24-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Поражение от киевского «Динамо» (0:2), которое остановило уверенную победную поступь коллектива Игора Йовичевича, пошатнуло веру днепрян в собственные силы. В прошлом туре они не смогли в полной мере воспользоваться очередной осечкой «Александрии», сыграв вничью против «Колоса» (1:1). Теперь же, перед «Днепром-1» будет соперник куда проще. Закарпатский «Минай» все еще находится в опасной близости к зоне вылета, поэтому вынужден хвататься за очки в каждом матче своего ужасающего календаря в концовке сезона. Однако хватит ли воли команде Николая Цымбала для преодоления не самого удобного оппонента?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай».

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Источник — Sport.ua

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