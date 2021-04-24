Без единого удара от соперников. Днепр-1 уничтожил Минай

В субботу, 24 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины, в котором на стадионе «Днепр-Арена» встречались местный «Днепр-1» и «Минай».
Победа гораздо больше была нужна гостям, но «Днепр-1» с начала взял мяч под свой контроль. Дубинчак и Тейлор регулярно простреливали и навешивали со своих флангов, и один из таких моментов едва не стал голевым - Булеца перевел мяч направо, Тейлор пробросил между ног сопернику, отдал на Чуже, а то немного не попал в дальний угол. И тут же Попович прервал еще один прострел Тейлора.
В «Минае» выделялся на общем фоне Ахметзаде, но его скоростные рывки по правому флангу не имели продолжения. А «Днепр-1» тем временем заработал пенальти - после просмотра VAR арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку после падения Булецы в штрафной. Момент выглядел так себе, и Довбик с «точки» пробил соответственно - сильно в направлении левой девятки, но не попал.
Вновь активизировался Ахмедзаде, его активность дело принесла закарпатцам угловой, но не более. Довбык ответил - сначала его сильный удар с линии штрафной низом после смещения справа отразил Попович, а через пять минут подобные действия привели к голу - Довбик долго смещался справа налево, но когда решил бить, то не прогадал - удар получился результативным. 1:0!
Сразу же Тейлор после удара претендовал на пенальти, но атака продолжилась и Ди Франко сбили перед штрафной «Миная». К мячу подошел Булеца и отправил его в левую девятку - очень хорошее исполнение и уже 2:0.
«Днепр-1» продолжал уверенно вести игру, моменты создавали Дубинчак и Чуже, но забить не получилось. А на 39 минуте впервые отличился Милевский - правда, всего лишь сбил в центре поля Ди Франко.
«Днепр-1» тем временем забил третий раз - после мяч попал в руку Маембе, и это был уже стопроцентный пенальти. Чуже, в отличие от Довбыка, был точным и забил свой очередной гол весной. С тем команды и ушли на перерыв.
После отдыха более заметным стал Артем Милевский. Форвард гостей раздавал обостряющие передачи, но его партнеры не могли их нормально развить в нечто большее. «Минай» пытался забить и вообще выглядел лучше, чем в первом тайме. Продолжал делать рывки Ахмедзаде, но тоже безуспешно.
У хозяев удачно на замену вышел Билл. Он, на пару с Тейлором, стал активным персонажем днепрян во втором тайме. Например, эта пара создала в середине тайма очень хороший момент - Лукас пробежал по центру и вывел Билла на ударную позицию, тот бил неплохо низом под дальнюю штангу, но суперсэйв совершил Попович.
А гости забили гол престижа. По крайней мере, так казалось, пока не вмешался VAR. После просмотра повтора арбитры нашли миллиметровый офсайд у Ткачука, который добивал мяч после углового и рикошета. Счет не изменился.
Гости дальше пробовали что-то создать, но гораздо больше шансов увеличить разрыв в счете были у хозяев - свои моменты не использовали Тейлор (пожалуй, лучший игрок матч), Хобленко, Билл, уже на добавленных минутах - Ярмолюк ...
Финальный свисток зафиксировал уверенную победу команды Йовичевича. А закарпатцам надо будет очень постараться, чтобы остаться в Премьер-лиге. С такой игрой, как сегодня, шансов на это немного, поэтому надо будет что-то менять.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Днепр-1» – «Минай» - 3:0
Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (пен.)
На 18-й минуте Артем Довбик («Днепр-1») не забил пенальти (промах).
Батагов, 20, Чуже, 74 – Ткачук, 30, Маембе, 43, Бойко, 53, Нуриев, 62, Петрусенко, 80
«Днепр-1»: Юрчук – Дубинчак, Сваток, Дуглас, Тейлор – Батагов – Булеца (Ярмолюк, 76), Когут (Билл, 46), Ди Франко, Чуже (Гонсалвез, 81) – Довбик (Хобленко, 76).
«Минай»: Попович – Сакив (Багайоко, 83), Матич, Лопыренок, Маембе (Петрусенко, 46) – Ткачук (Малепе, 83), Снижко – Бойко, Нуриев, Ахмедзаде – Милевский (Огбонная, 83).
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).
Удары (в створ): 14 (6) – 0 (0)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 1 – 2.
ДНЕПР-1-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
Источник — Sport.ua
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Интересно сколько за него захочет Днепр, когда выкупит у ДЗ.
Интересно сколько за него захочет Днепр, когда выкупит у ДЗ.
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