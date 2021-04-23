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Днепр-1
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Минай
24.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Закарпатский клуб вынужден брать очки, но сделать это будет очень непросто

  • 23.04.2021 03:00
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Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Минай

В субботу, 24 апреля, на стадионе «Днепр-Арена» состоится матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Минай».

Хозяева поля потеряли шанс побороться за еврокубковое место, а потому могут спокойно готовиться к следующему сезону. Сейчас днепряне занимают восьмую строчку, имея в своем активе 26 очков. Им вполне по силам подняться на одну ступень выше, ведь «Александрия» имеет такое же количество баллов.

Для «Миная» каждая оставшаяся игра в календаре решающая. Закарпатцы ведут борьбу за выживание, и хотя они сейчас на спасительном 13-м месте, но их положение довольно шаткое. Отрыв от «Руха», который идет последним, составляет лишь одно очко. Кроме того, львовяне имеют игру в запасе. Соответственно, исход поединка в Днепре для «Миная» будет на первом месте.

В прошлом туре днепряне играли на выезде с «Колосом». Поединок равных по классу соперников не выявил победителя и завершился вничью 1:1. Этот результат не устроил ни одну из команд, однако был справедливым итогом. Это уже второй матч, в котором «Днепр-1» не может одержать победу. Напомним, что в весенней части чемпионата команда Игора Йовичевича провела 9 матчей, из которых 5 выиграла, 3 свела к ничьей и лишь однажды проиграла «Динамо» (0:2). Поединок с «Минаем» – хорошая возможность для днепрян вернуться на победную тропу.

Закарпатская команда в среду играла пропущенный матч первого тура против «Львова». Игра между прямыми конкурентами за выживание велась за шесть очков. Несмотря на игровое преимущество «Миная», успех праздновали львовяне (1:0). Непростое турнирное положение «минайцев» еще больше осложнилось, поэтому им ничего не остается, кроме как зарабатывать очки в оставшихся матчах. А финиш чемпионата для подопечных Цымбала/Севидова легким не назовешь. Впереди встречи с командами из верхней части таблицы – «Зарей», «Шахтером», «Ворсклой». Однако списывать со счетов закарпатцев еще рано, подтверждением этому является победа «Миная» над «Десной» (3:1) в 22-м туре.

Кадровая ситуация накануне матча выглядит следующим образом: у «Днепра-1» не смогут сыграть Игнатенко (дисквалификация) и Пихаленок (травма), но вернутся в состав Артем Довбик и Ди Франко, уже отбывшие наказание. У «Миная» таких потерь нет, поэтому все игроки готовятся к поединку.

В первом круге сильнее оказался «Минай», который победил днепрян со счетом 3:2. Фаворитом предстоящей встречи является «Днепр-1», который очень уверенно проводит весеннюю часть чемпионата. Гости смогут рассчитать на успех исключительно за счет полной самоотдачи.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Ди Франко, Когут, Назаренко, Чуже, Цуриков, Довбик.

«Минай»: Попович – Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Петрусенко, Ткачук, Ахмедзаде, Нуриев, Пыняшко, Шиндер.

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24 апреля, суббота

«Днепр-1» – «Минай»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДНЕПР-1 — МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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