23-й тур
Днепр-1
3 : 0
Минай
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 — Минай — 3:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева всухую разгромили гостей в поединке 23-го тура УПЛ

  • 24.04.2021 23:04
  • 431 просмотр
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Днепр-1 — Минай — 3:0. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В поединке 23-го тура чемпионата Украина по футболу «Днепр-1» дома всухую разгромил «Минай» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Днепр-1» — «Минай» — 3:0
Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44, с пенальти

Обзор матча

1:0, Довбик, 28

2:0, Булеца, 32

3:0, Чуже, 44, с пенальти

События матча
44' ГОЛ ! С пенальти забил Марио Чуже (Днепр-1).
32' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
28' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua

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