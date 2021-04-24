В поединке 23-го тура чемпионата Украина по футболу «Днепр-1» дома всухую разгромил «Минай» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Днепр-1» — «Минай» — 3:0
Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44, с пенальти
Обзор матча
1:0, Довбик, 28
2:0, Булеца, 32
3:0, Чуже, 44, с пенальти
События матча
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марио Чуже (Днепр-1).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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